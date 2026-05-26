羨慕死！周杰倫街頭突開唱《稻香》 現場瞬間擠爆「路人群起嗨炸」

周杰倫在泰國突清唱《稻香》，瞬間吸引大批遊客圍觀。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫為錄製《周遊記》飛往泰國清邁，沒想到在抵達一處藝術村後，天王竟一時興起開金嗓哼唱《稻香》，前奏一下立刻吸引大批遊客圍觀，不僅現場瞬間被眾人擠爆，許多網友更紛紛羨慕直喊「根本不用搶演唱會門票！」值得一提的是，昆凌為拍攝《中餐廳》第10季同樣也在清邁，夫妻倆分別出國工作卻在同個城市。

周杰倫近日被目擊現身清邁街頭錄製實境節目《周遊記》，他在藝術村拍攝時以一身休閒服裝亮相，下秒竟突然拿起麥克風清唱經典歌曲《稻香》，熟悉旋律一響起立刻吸引大批路人停下腳步，從四面八方湧入圍觀瞬間嗨炸，現場更是被擠得水洩不通，畫面隨即被分享至社群平台，讓許多忠實鐵粉紛紛羨慕不已。

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昆凌現身泰國清邁錄製節目氣色極佳，還親切向粉絲揮手打招呼。（翻攝自微博）

另一方面，昆凌當天為錄製中國實境節目《中餐廳》第10季也恰巧正在清邁，她的狀態不但極佳，甚至還親切向粉絲揮手打招呼，與同行來賓互動自然、氣氛融洽。夫妻倆雖各自拍攝不同節目，但同時現身清邁仍成為話題，也讓不少粉絲笑喊「根本是周杰倫夫妻限定版街頭見面會」。

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