肖戰笑起來太陽光被制止！《藏海傳》首挑戰致命腹黑男 遭導演下「禁笑令」

〔記者李紹綾／台北報導〕實力派男神肖戰主演古裝劇《藏海傳》，攜手濃顏女星張婧儀、新生代演員周奇以及自帶梟雄氣場前輩黃覺，共同譜寫出一場關於復仇與人性拉扯的波瀾壯闊史詩。

肖戰在《藏海傳》飾演「藏海」。（愛爾達電視提供）

《藏海傳》，劇情講述大雍國欽天監監正之子「稚奴（肖戰 飾）」，一夜之間慘遭滅門。身負血海深仇的他被神秘恩公救出，聘請三位師父教授堪輿、縱橫、情感，隱忍十年長大成人化名「藏海」。他憑藉著驚人的智慧、縱橫全局的計謀與權術，重返京城步步為營。從一介布衣、到成為大理寺的重要官員，藏海將仇人如棋子般玩弄於股掌之間，甚至在朝堂的驚濤駭浪中攪弄風雲，誓要洗清家族冤屈、拯救天下蒼生。

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肖戰（左）在《藏海傳》和張婧儀（右）有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

肖戰在《藏海傳》首度挑戰「致命腹黑男」。（愛爾達電視提供）

據悉，這是肖戰首次不用配音、以「原音」呈現，作為他的第一部原音同步錄音古裝劇，肖戰在片場展現了近乎嚴苛的敬業態度，為了完美呈現複雜的朝堂權謀台詞，他在片場的口頭禪就是「再來一次」，幾乎每場戲都主動準備至少兩種不同的情緒狀態供導演選擇。同劇演員周奇也在訪問中聊到，「戰哥對劇本的鑽研深到令人佩服，中後期大家狀態都固定了，他還是在不斷創新，給對手演員豐富的刺激」。

周奇在《藏海傳》飾演「莊之行」。（愛爾達電視提供）

《藏海傳》官方海報。（愛爾達電視提供）

此外，《藏海傳》也是肖戰第一次挑戰「致命腹黑男」，聊到「藏海」這個角色，他表示，這部戲最打動他的並非單純的「開外掛復仇」，而是人物在復仇之路上的掙扎，「藏海這個人極其立體，他既有明確殘酷的復仇目標，但內心深處卻又保留了致命的善良短板。大仇得報的那一刻，帶來的不是快樂，而是無盡的失落」。有趣的是，由於肖戰私底下陽光溫暖的形象太過深入人心，鄭曉龍導演在片場甚至下達了「禁止微笑令」，肖戰笑說：「導演說我笑起來太陽光了，不符合藏海深沉、讓人脊背發涼的腹黑人設。」

張婧儀在《藏海傳》飾演「香暗荼」。（愛爾達電視提供）

黃覺在《藏海傳》飾演「莊盧隱」。（愛爾達電視提供）

除了驚心動魄的朝堂對決，劇中的情感線同樣是一大看點，張婧儀在劇中飾演身負國仇家恨的冬夏公主「香暗荼」，化身為「枕樓」的女老闆。張婧儀在受訪時曾表示，男女主角前期的關係並非傳統的一見鍾情，而是帶有「各取所需、互相利用」的間諜夫婦色彩。這種「智者碰智者」的極限拉扯，隨著劇情推移，兩人在一次次共同化解危機中動了真情。至於《藏海傳》的「看花燈」名場面，她說：「藏海在花燈下向香暗荼卸下心防、吐露身世，是兩人感情昇華的關鍵轉折點。」《藏海傳》今（26日）起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台播出。

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