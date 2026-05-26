情敵一出馬徹底破防！王子奇霸氣宣示「她這輩子都是我的」 爆強佔有慾獲封亞洲醋王

王子奇（右）在《榜上佳婿》救了重傷失憶的盧昱曉（左），與她朝夕相處下悄然動心。（東森提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由「霸總專業戶」王子奇與「純欲女神」盧昱曉主演，改編自作家落日薔薇熱門小說的古裝劇《榜上佳婿》，講述落魄千金與寒門學子之間，一場甜虐交織的懸疑愛情故事。王子奇與盧昱曉首次搭檔，大膽挑戰充滿禁忌感的「偽兄妹」設定，不僅有家族滅門的驚心動魄，人氣小生王弘毅強勢加入，交織出讓人心跳加速的「高甜修羅場」。

王子奇（左）於《榜上佳婿》在情敵王弘毅（右）的刺激下按耐不住真心，被網友戲稱是「亞洲醋王」。（東森提供）

王子奇（左）在《榜上佳婿》與盧昱曉首度搭檔，挑戰充滿禁忌感的「偽兄妹」設定，擦出絕佳CP感。（東森提供）

以《御賜小仵作》鐵面判官「蕭瑾瑜」一角圈粉無數的王子奇，這回在《榜上佳婿》飾演才華洋溢的寒門書生「陸徜」，表面看似冷峻，卻在心愛之人面前展現暖男一面。劇中王子奇一心只想為恩師翻案，毫無成婚意願，直到救了重傷失憶的千金簡明舒，隱瞞真相以「阿兄」的身分將她留在身邊，卻在朝夕相處下悄然動心，無奈過去狠心拒絕，讓他只能將愛意藏心底。

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王子奇（左）在《榜上佳婿》遭下藥強逼洞房，與盧昱曉心生誤會而決裂。（東森提供）

王子奇在《榜上佳婿》飾演寒門學子「陸徜」，一心為恩師翻案，毫無成婚意願。（東森提供）

盧昱曉以《雲之羽》冷豔刺客「上官淺」一路躍升為女主角，遊走於清純與魅惑之間；這回在《榜上佳婿》則展現出極具層次感的「反差萌」，她飾演意外墜崖失憶的「簡明舒」，在與「阿兄」共同生活的日子裡，不自覺對這位哥哥產生了超越兄妹的悸動。盧昱曉憑藉著靈動眼神，將失憶少女的單純、倔強與小心思演繹得淋漓盡致，尤其在王子奇面前，更不時流露出少女初戀般的心動感。

王弘毅（右）在《榜上佳婿》對盧昱曉一見傾心，對她更是百般呵護、有求必應。（東森提供）

事實上，王子奇與盧昱曉都曾參演《玉骨遙》，不過當時交集較少，《榜上佳婿》正是他們升格男女主角的「二搭」作品，擦出絕佳的CP感。劇中兩人本是自幼相識的青梅竹馬，盧昱曉的父親為搶女婿，不惜下藥迷暈王子奇強逼洞房，讓兩人對這樁婚事更加反感，心生誤會而決裂。直到盧昱曉一家慘遭滅門，王子奇在危難中救了重傷失憶的她，這段關係才重新改寫。

王弘毅（前排左起）、盧昱曉、王子奇在《榜上佳婿》交織出一段充滿宿命感的三角糾葛。（東森提供）

除了男女主角「偽骨科」曖昧拉扯超吸睛，憑藉《長相思》深情形象爆紅的王弘毅，這回飾演風度翩翩、毫無驕矜之氣的國公府嫡子「宋青沼」，他在劇中化身「純愛戰士」，於山匪襲擊中英勇救下失憶的盧昱曉，對她一見傾心，更是百般呵護、有求必應。王弘毅的出現不僅打破了原本看似平靜的「兄妹平衡」，更與男女主角交織出一段充滿宿命感的三角糾葛，將戀愛修羅場的氛圍直接拉滿。

王弘毅在《榜上佳婿》飾演國公府嫡子「宋青沼」，對盧昱曉百般呵護、有求必應。（東森提供）

劇中，王子奇原本對王弘毅毫無防備，在發現盧昱曉對王弘毅格外不同後澈底打翻醋罈子，強行介入兩人的互動。一幕王弘毅與王子奇為了查案，故意假裝爭風吃醋，王子奇在情敵的刺激下終於按捺不住真心，一把將盧昱曉拉回身邊，更對著王弘毅怒目宣示：「她這輩子都是我的！」滿滿的佔有慾與藏不住的醋意，讓王子奇被網友戲稱是「亞洲醋王」。

盧昱曉在《榜上佳婿》展現出極具層次感的反差萌，憑藉靈動眼神完美詮釋角色。（東森提供）

談及這段糾結的情感，王子奇認為陸徜的心態相當複雜，「陸徜從小對明舒是兄長對妹妹的照顧，不參雜男女情感」，盧昱曉則有不同看法，她說：「在他的視角應該是這樣子，在我的視角肯定從小就覺得阿徜哥哥太優秀了，我有很多年少時候的心動，喜歡就要表達出來、不讓自己後悔。」

《榜上佳婿》今（26日）起週一至週五晚間8點東森超視33頻道、晚間10點東森戲劇40頻道全台首播。

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