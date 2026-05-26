梁佑南家鄉頂級美味被讚爆 揭曉端午節「神級標配」吃法

〔記者李紹綾／台北報導〕端午佳節將至，雲林縣副縣長謝淑亞昨（25日）率領口湖、林內、西螺、虎尾等地方農會，以及雲林肉品市場品牌代表進擊民視總部，舉辦「雲林產地直送-農特產品展售會」，將最道地的雲林好味道直送民視。副縣長謝淑亞更準備了香噴噴的「雲林肉粽」，親自前往民視八點檔《豆腐媽媽》劇組探班，祝賀該劇開播以來始終坐穩全國收視第一寶座、節慶「收視大粽（中）」。

雲林縣副縣長謝淑亞率農會與《豆腐媽媽》劇組提前歡慶端午，現場熱鬧溫馨。（民視提供）

探班現場熱鬧非凡，演員洪都拉斯、謝瓊煖、梁佑南、李沛綾、曾智希、賴芊合、李運慶、王晴、方琦、范瑞君、吳鈴山等人齊聚一堂。主要演員洪都拉斯代表劇組致謝時表示：「《豆腐媽媽》現在劇情發展越來越好看，每個人在各自的角色崗位與前線上，都展現出與以往八點檔截然不同的精彩面貌。大家可以看到幕前幕後每個人的辛苦，劇中每一條故事線都非常精彩！表面上看好像大家都是好人，但其實各自都有特殊的演出與火花，演員們對自己的角色也都非常甘之如飴，希望觀眾朋友能繼續支持我們。」

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《豆腐媽媽》演員群吳鈴山（左起）、李運慶、方琦、謝瓊煖、洪都拉斯、曾智希、梁佑南、范瑞君、李沛綾、賴芊合、王晴開心品嚐雲林美食。（民視提供）

李運慶（左起）、王晴、謝瓊煖、曾智希、方琦、製作人黃錦鳳、洪都拉斯、雲林縣副縣長謝淑亞、吳鈴山、民視總經理廖季方、民視副總經理許念台、梁佑南、范瑞君、李沛綾、賴芊合開心品嚐雲林美食。（民視提供）

洪都拉斯也感性對謝淑亞致謝：「非常謝謝副縣長在我們拍戲這麼辛苦的時候，送來這麼多的愛心與美食，讓我們全身都感受到滿滿的溫暖。今天真的很開心，能讓民視最優秀的所有工作夥伴與同仁，一起品嚐到最在地的頂級美食。」

洪都拉斯（中）代表劇組致謝，感謝雲林鄉親暖心探班，左為方琦、右為雲林縣副縣長謝淑亞。（民視提供）

梁佑南身為「雲林女兒」，看到家鄉美食被讚不絕口，顯得相當驕傲與興奮。她熱情推薦：「端午節快到了，大家最期待的就是吃雲林肉粽、配上鮮甜的竹筍湯，最後再來一盤金鑽鳳梨，這絕對是台灣家家戶戶過節的『神級標配』。」

雲林縣副縣長謝淑亞（左起）、民視總經理廖季方、吳鈴山、梁佑南提前歡慶端午。（民視提供）

梁佑南（左三）驕傲推薦家鄉美食，分享最道地的雲林味，左起為民視總經理廖季方、吳鈴山、范瑞君、李沛綾。（民視提供）

民視總經理廖季方也親臨現場表達感謝：「非常謝謝雲林縣政府與各界農會，今天把這麼多優質的雲林美食帶到民視與同仁及劇組分享，這是一件非常美好的事。看到劇組幕前幕後辛苦的團隊都能品嚐到這麼美味的料理，真的感到非常開心與溫馨。」 此次活動不僅成功推廣在地優質農特產，更透過與全國收視冠軍八點檔《豆腐媽媽》的強強聯手，為端午佳節注入了滿滿的在地活力與溫暖人情味。

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