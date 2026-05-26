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《21世紀大君夫人》真的該廢嗎？韓媒逆風曝「最大敗筆」

邊佑錫（左）、IU日前就《21世紀大君夫人》爭議道歉。（Disney+提供）邊佑錫（左）、IU日前就《21世紀大君夫人》爭議道歉。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》因登基場面出現「千歲千歲千千歲」、九旒冕冠等設定，被批評把朝鮮描繪成中國諸侯國，甚至遭部分觀眾怒轟涉及「歷史扭曲」，風波至今未平息。

製作組、導演、編劇與主演相繼道歉後，甚至出現要求追回政府補助、全面下架作品的請願，爭議越燒越大。

不過，近來有韓媒開始出現不同聲音，認為這場爭議或許有被「過度放大」的可能。因為劇中設定本來就不是「帝國」，而是延續朝鮮王室的「王國」架構。

邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》因登基場面出包，引發爭議。（翻攝自MBC）邊佑錫主演的《21世紀大君夫人》因登基場面出包，引發爭議。（翻攝自MBC）

既然劇中最高權力者從頭到尾都稱為「王」，王子也叫「世子」，服飾也不是皇帝專用的黃色袍服，那麼使用朝鮮歷史上實際存在過的「千歲」與九旒冕冠，未必能直接等同歷史扭曲。

真正值得討論的可能不是「有沒有扭曲歷史」，而是這個架空歷史設定是否夠合理。畢竟現實中的朝鮮在近代曾轉為「大韓帝國」，若劇中世界沒有經歷日本殖民等歷史轉折，反而更可能自然走向帝國化。

換句話說，問題可能不是「不能拍」，而是「設定沒有說服觀眾」。也有學者指出，近年韓劇只要碰到古裝、奇幻或架空歷史題材，就很容易被貼上「歷史扭曲」標籤，從《哲仁王后》到《朝鮮驅魔師》皆是如此。

韓媒分析，《21世紀大君夫人》這次最大的教訓，或許不是單純「該不該廢除」，而是韓劇創作者在玩轉歷史時，不能只靠想像力，也得交出足夠扎實的世界觀，否則再紅的劇，也可能因為一場登基戲就全面翻車。

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