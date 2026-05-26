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娛樂 最新消息

AI成惡夢 女星驚吐「最怕被做成色情片」：分不出真假

〔娛樂頻道／綜合報導〕愛奇藝日前正式推出「AI藝人庫」，號稱透過AI生成演員臉孔、聲音與表演，不只可以24小時待命，甚至還能「零請假、零情緒、零片酬」拍戲，令外界開始擔心，未來真人演員會不會真的被AI取代？

曾在經典劇《出路》為角色直接剃光頭的新加坡資深女星許美珍，最近受訪時坦言，自己並非完全反對AI，但「情感」這件事，機器永遠無法真正取代真人。

新加坡資深女星許美珍認為，AI不應全面取代演員演出。（翻攝自IG）新加坡資深女星許美珍認為，AI不應全面取代演員演出。（翻攝自IG）

她表示，如果只是臨時補拍、演員突然生病、失聲，或某些技術性畫面需要修補，可以接受AI協助，但真正進入角色情緒爆發的戲分，還是必須由真人完成，「剃頭之後的戲，那種情緒轉折、角色崩潰感，AI演不出來。」

比起被取代，許美珍直言，現在最可怕的是AI可能被拿去製作色情影片或假戲劇內容，「你根本分不出真假，但名聲卻可能直接被毀掉。」尤其對女星來說，最害怕的是「長得很像你、但又不是你」的AI角色，最後觀眾卻全部當真。

她也語重心長表示，希望娛樂圈不要過度依賴AI，「如果什麼都讓AI做，最後大量人失業，人類還有存在必要嗎？」她甚至表示支持好萊塢部分創作者反對AI全面入侵影視產業，認為科技應該是「輔助工具」，而不是取代創作者本身。

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