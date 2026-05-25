鞏俐第21次登坎城 曝「沒有戰袍」網讚：是真影后

鞏俐透露沒有特別準備戰袍，適合自己最重要。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際影后鞏俐今年第21次踏上坎城影展，再度成為全球鎂光燈焦點，但比起紅毯戰袍，她聊最多的是電影、和平，還有那件當年「隨便買的白襯衫」。

鞏俐接受《新浪電影》專訪，坦言疫情之後的影展氣氛確實有變化，「之前會覺得少了一點什麼，但現在好像慢慢又回來了。」她形容今年的坎城特別有一種久違的「儀式感」，大家不是為了流量，而是真正聚在一起替電影發聲，「很像真正電影人、藝術家的聚會。」

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比起高級餐廳與奢華派對，鞏俐曝光私下最愛的坎城地點居然是中餐廳，笑稱「肯定不如中國本地開的啦，但終究是中國人開的，中國胃比較適合。」

鞏俐今年第21次踏上坎城影展，再度成為全場焦點。（達志影像）

向來被外界關注的紅毯造型，鞏俐展現一貫的霸氣態度。當被問如何挑選「戰袍」時，她笑回：「沒有戰袍。」認為最重要的從來不是多華麗，而是「適合自己，也適合坎城影展這個平台，就是最好的尊重。」被網友封為「真正大咖才有的氣場」、「果然是真影后」。

這次鞏俐擔任坎城開幕式致詞嘉賓，最後還用中文正式宣布開幕，讓不少華語影迷超激動。她透露，整段致詞其實整整準備了一星期，「改了很多次，最後大家一起通過。」

鞏俐表示，坎城本來就是國際舞台，因此前面選擇用英文，但最後一句開幕詞特地改用中文，「這其實也是大會的想法。」

說到坎城，當年鞏俐與張國榮、張豐毅在海邊拍下的白襯衫經典照片，至今仍被影迷視為華語影史最傳奇畫面之一。但她居然笑說：「其實真的就是隨便拍的。」

她回憶，當時《霸王別姬》劇組根本沒特別準備服裝，大家拍完戲就直接飛到法國，「到了坎城才知道電影入圍了。」於是臨時在當地買白襯衫和裙子，就這樣走去海邊拍照留念。

提到張國榮時，鞏俐語氣也瞬間變得溫柔，「一講到《霸王別姬》就會很想念他。」坦言「現在更能理解那種歷史裡的辛苦，也會更珍惜現在的和平、國家的強大，還有人與人之間的溫暖。」

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