TRE女神自爆幼兒園超不良...事蹟曝光：現在後悔了

〔記者鍾志均／台北報導〕2026 TRE台北國際紅人展為暑假最狂「神仙打架」等級的大型活動，7月3日至5日將在台北南港展覽館2館登場；今年不只由河北彩花領軍，還找來「怪物新人」瀨戶環奈，就連「鄰家系女神」佐佐木佐木也宣布二度來台。

佐佐木佐木以清純感、嬌小身材加上天然呆氣質爆紅。（One Love萬楽提供）

佐佐木佐木以清純感、嬌小身材加上天然呆氣質爆紅，2023年出道後人氣一路狂飆，去年還和小野六花、川越にこ組成偶像團體跨界唱歌，可說是AV界的「反差萌代表」。這次她再度受邀參加TRE，坦言心情和第一次差超多，「去年真的超緊張，今年比較想好好享受。」甚至一提到台灣，立刻秒回：「鮮奶甜甜圈！」讓現場笑翻。

請繼續往下閱讀...

原來佐佐木佐木去年來台時，最難忘的竟然不是夜市或景點，而是一顆甜甜圈。她之前還曾在社群分享吃甜甜圈的影片，結果意外被粉絲瘋傳，大批網友狂喊「怎麼連吃東西都這麼可愛！」如今再來台，她也直接許願想再吃一次，完全是甜點系女孩代表。

佐佐木佐木自爆私下其實是「超級宅女」。（One Love萬楽提供）

配合今年「One Love萬楽」攤位主題《不良一族尋愛記》，佐佐木佐木也被問到人生做過最「不良」的事。沒想到她超誠實自爆，小時候根本是「野孩子」，幼兒園時超愛爬樹，每次都搞到全身泥巴，「現在後悔了，當時應該要再像女孩子一點才對。」不過她話鋒一轉，又突然用「貓」來形容這次攤位上的自己，讓粉絲瞬間腦補：「這是要變身傲嬌貓系女友嗎？」

更讓粉絲暴動的是，當被問到最想在攤位合作的女優時，她毫不猶豫點名好友小野六花，還笑說想一起「放閃互動」，讓不少老司機已開始敲碗夢幻同框。她認為自己最容易讓人上癮的魅力，是那種「有點彆扭、不夠坦率，甚至有點憤世嫉俗」的個性。這番話曝光後，被粉絲笑虧：「這不就是動漫裡那種嘴硬系女主角嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法