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娛樂 日韓

King＆Prince洛杉磯約會！永瀬廉單飛出任務：髙橋海人在就好了

《King＆Prince：洛杉磯二人行》主視覺。（Disney+提供）《King＆Prince：洛杉磯二人行》主視覺。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣男團King & Prince推出旅遊實境節目《King & Prince：洛杉磯二人行》，節目為無腳本實境內容，由成員永瀬廉與髙橋海人親自走訪洛杉磯，從城市景點探索到各種趣味挑戰任務，一邊聊天、一邊放鬆，透過最自然的互動，帶領觀眾近距離一窺兩人真實個性與深厚友情。

永瀬廉、髙橋海人藉由《King＆Prince：洛杉磯二人行》到洛杉磯放鬆。（翻攝自YouTube）永瀬廉、髙橋海人藉由《King＆Prince：洛杉磯二人行》到洛杉磯放鬆。（翻攝自YouTube）

繼Snow Man、Travis Japan之後，Disney+再度合作星達拓娛樂旗下男團，由NICHIKI Co., Inc.操刀製作《King & Prince：洛杉磯二人行》，其實King & Prince一直以來都與迪士尼相當有緣，去年還曾於東京街頭攜手米奇與好朋友拍攝《What We Got》MV，讓粉絲相當期待。

《King＆Prince：洛杉磯二人行》安排髙橋海人、永瀬廉先分開再會合。（翻攝自YouTube）《King＆Prince：洛杉磯二人行》安排髙橋海人、永瀬廉先分開再會合。（翻攝自YouTube）

兩人在節目中一度分開行動，將各自走不同路線，挑戰如何成功會合。只是他們就算沒有一起行動仍想著彼此，永瀬廉說：「如果海人在就好了，想跟海人一起玩這個！」髙橋海人也希望能夠避免「擦身而過」，究竟能否找到彼此呢？《King & Prince：洛杉磯二人行》將在6月17日於ㄏ播出。

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