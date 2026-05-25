嵐ARASHI東京巨蛋謝幕！公司跪求粉絲：沒票就不要來了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民天團「ARASHI」嵐即將在5月31日（日）於東京巨蛋舉行最後一場演唱會，屆時將吸引超過5萬名粉絲朝聖，不過所屬經紀公司星達拓娛樂似乎擔心會出大事，今天（25日）公告，沒有買票的人請不要前往東京巨蛋周遭。

嵐將在今年畫下句點。（翻攝自X）

嵐將以5月31日在東京巨蛋舉行的「ARASHI LIVE TOUR 2026 'We are ARASHI'」結束團體活動，為將近27年的歷史劃下句點，昨天5大電視台更是破天荒同時聯播30秒廣告，回顧嵐自1999年來的歷程，可見嵐的國民度有多高。消息一出掀起全亞洲的粉絲瘋狂，儘管東京巨蛋可容納5.5萬名觀眾，但門票真的是一票難求，想當然耳一定會吸引來自世界各地的粉絲朝聖。

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為預防類似狀況發生，星達拓娛樂今天發出公告，指出當天演唱會會場以及周邊會有人潮擁擠的狀況，為了避免對周邊設施以及住戶造成困擾，呼籲沒有持演唱會門票的人不要到東京巨蛋，且為了讓演唱會安全並順利的進行，以及讓線上、現場的觀眾都能開心到最後，希望大家能夠配合。

日本網友也紛紛表示，「已經看到很多人說要去聽音漏了」、「嵐的粉絲不要丟了啊」、「既然如此，怎麼不直接公告，禁止粉絲聽音漏就好」、「讓嵐以我們粉絲為榮」、「不想給嵐造成困擾」、「但我只是想去買個周邊，也想拍照，這樣不行嗎？」，也有粉絲發出「531はおウチで嵐」（531在家看嵐）的Hashtag，呼籲粉絲在家看直播，不要硬要到現場影響他人。

株式会社「嵐」的社長四宮隆史也發文拜託，希望能夠安全、沒有事故糾紛，也不要演變成緊急事態，「正是因為這是嵐的最後，希望能夠迎向幸福，這是我的希望，請大家務必配合。」

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