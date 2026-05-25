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《一公升的眼淚》女神大解放 澤尻英龍華睽違20年再出寫真

澤尻英龍華睽違20年推出全新寫真集《DAY OFF》。（翻攝自X）澤尻英龍華睽違20年推出全新寫真集《DAY OFF》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因《一公升的眼淚》紅遍亞洲的日本女星澤尻英龍華，雖因吸毒爭議事件沉寂多年，近期終於正式重返演藝圈，本月23日推出睽違20年的全新寫真集《DAY OFF》。寫真集開賣短短2天內，衝上Amazon日本寫真類銷售冠軍。

澤尻英龍華寫真集開賣短短2天內，衝上Amazon日本寫真類銷售冠軍。（翻攝自X）澤尻英龍華寫真集開賣短短2天內，衝上Amazon日本寫真類銷售冠軍。（翻攝自X）

40歲的澤尻英龍華大膽以幾乎素顏狀態入鏡，寫真集中展現出多套比基尼搭配海島風造型拍攝。睽違20年再拍寫真集，這次澤尻英龍華主打「自然感」與「假日感」，她躺在鮮紅色SUP立槳衝浪板，清澈見底的藍色海洋，她身上穿著藕粉色比基尼搭配白色博襯衫，看起來悠閒而又健康。

40歲的澤尻英龍華大膽以幾乎素顏狀態入鏡。（翻攝自X）40歲的澤尻英龍華大膽以幾乎素顏狀態入鏡。（翻攝自X）

除了辣曬比基尼之外，澤尻英龍華也散發出成熟女人的韻味，米色鏤空針織洋裝顯得她身材凹凸有致，同時傳達出獨特的優雅與端莊。她坐在鞦韆上，抬頭看著鏡頭，肌膚細膩透亮，精緻的五官也完整呈現，讓人見識到她的凍齡技巧。

澤尻英龍華主打「自然感」與「假日感」。（翻攝自X）澤尻英龍華主打「自然感」與「假日感」。（翻攝自X）

穿著全白比基尼的澤尻英龍華也有與海豚共游潛水的照片，她腳穿長蛙鞋，與海豚在水底穿梭，如夢似幻的場景，讓她看起來像條美人魚，粉絲更瘋搶寫真，銷量成績不斷高升。

粉絲瘋搶澤尻英龍華寫真集，銷量成績不斷高升。（翻攝自X）粉絲瘋搶澤尻英龍華寫真集，銷量成績不斷高升。（翻攝自X）

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