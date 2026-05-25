愛女在校被同學傳染A流「高燒40.2度」 立威廉怒轟自私家長

立威廉。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕立威廉曾以《綠光森林》、《天國的嫁衣》紅遍全台，2014年結婚後化身不折不扣的寵女狂魔。豈料一向形象溫柔紳士的他，今（25日）竟罕見在社群平台暴怒發文，透露11歲的寶貝女兒Harper最近在學校不幸感染A型流感，他憤怒控訴部分家長的自私心態，字字句句充滿身為人父的滿腹心疼。

立威廉女兒在學校被傳染A流，高燒一週。（翻攝自臉書）

立威廉在臉書語帶諷刺又心痛地寫下：「Harper最近在學校得了A。但不是那種好成績。她得了甲型流感。很可能應該是被同學傳染的。」他曬出的照片更是驚心動魄，只見11歲的Harper全身無力發著高燒躺在沙發上休息，耳溫槍上的數字竟然直接飆到40.2度。

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立威廉痛心表示，女兒已經足足發燒了一整週，病得相當嚴重，更慘的是：「這導致她錯過了考試、期待已久學校的課外活動。」

立威廉女兒在學校被傳染A流，高燒40.2度。（翻攝自臉書）

看著女兒飽受病痛折磨還錯過期待已久的活動，立威廉忍不住對著那些堅持送生病小孩上學的「虎媽狼爸」直球開轟：「我不明白為什麼有些家長會讓生病的孩子去上學。天啊！我們說的是小學耶！缺課幾天，甚至錯過一場小考試，又不是世界末日。」他坦言，自己知道並非所有家長都會同意他的觀點：「難道沒意識到帶病上學只會傳染給其他學生和老師嗎？」

立威廉語重心長呼籲沒辦法幫小孩請假的家長：「至少戴個口罩吧！口罩不僅僅是為了防新冠。這是基本的衛生禮儀。」他回歸教育的本質，開出高級勸世指南：「生活不僅僅是學習和考試。學校也是學習善待體貼身邊人的地方。我們能不能努力改掉這種自私的心態呢？」

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