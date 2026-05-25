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娛樂 最新消息

陳芳語生日爆出秘婚？舌吻畫面外流 獨家起底帥氣另一半身分

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Kimberley」陳芳語5月23日剛過完32歲生日，男友送上蛋糕上面還寫著「my soulmate」（我的靈魂伴侶），她也大方在社群放上幾張男友的帥氣照片，生日過後，陳芳語男友今（25日）高調放閃，放上多張兩人親密合照和動態影片，陳芳語除了躺在男友懷裡，就連兩人舌吻畫面也曝光，讓人眼睛一亮的是，這位外籍男友還寫下「my wife」（我的老婆），並標記陳芳語帳號，不禁讓人聯想，兩人是否秘婚了？

陳芳語男友分享兩人舌吻的親密照。（翻攝自IG）陳芳語男友分享兩人舌吻的親密照。（翻攝自IG）

今年1月初，陳芳語和男友雙雙在社群分享兩人甜蜜合照，也讓情侶身分首次曝光，這也是陳芳語在和前男友，血肉果汁機前鼓手彥文分手後，唯一大方認愛的對象。沒想到短短5個月，她已被帥氣男友喊為「my wife」，戀情進展相當快。

陳芳語（右）和混血男友阿德里亞諾戀情進展快速。（翻攝自IG）陳芳語（右）和混血男友阿德里亞諾戀情進展快速。（翻攝自IG）

外界僅知陳芳語交了外籍男友，《自由時報》則起底她男友身分，出生於德國的阿德里亞諾施密特，父親是越南人，母親是德國人，他和陳芳語同年出生，生日是5月9日，身高185公分，目前效力於越南足球甲級聯賽俱樂部胡志明市貝卡麥克斯隊，還曾經入選越南國家代表隊，參加2022年的世界盃第三輪預選賽。之前陳芳語曾分享她去越南旅行時的辣照，原來是現任男友就在越南踢足球。

陳芳語男友寫下「my wife」還標記她，讓人好奇兩人是否秘婚？（翻攝自IG）陳芳語男友寫下「my wife」還標記她，讓人好奇兩人是否秘婚？（翻攝自IG）

今天陳芳語男友阿德里亞諾原本在社群分享多張兩人親密合照，上面除了寫「my soulmate」還寫下「my wife」，加上陳芳語手上戴著戒指，難免讓人好奇她是否秘婚了，她還一度分享男友的限動，用英文寫下自己是「世界上最幸運的女人」，不過目前兩人又雙雙刪文，求證陳芳語經紀人，她是否已成為阿德里亞諾的「太太」，目前暫時未取得回應。

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