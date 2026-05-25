韓劇男神近況太心酸 遭貼標籤無戲可拍 靠廚房工作維生

南韓演員在喜近日準備回歸演藝圈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾拿下南韓KBS演技大賞新人獎的演員在喜，近日登上藝人申正煥的YouTube節目《雞醫生》，罕見談起淡出演藝圈多年的原因，更說起自己戲路受限、長期缺乏演出。為了維持生活，他一度在餐廳廚房工作，甚至因長時間戴橡膠手套雙手出現濕疹。

在喜說：「我已經離開娛樂圈很久了，也學習很多，花一段時間整理自己的事情，現在正準備回歸」，他於1997年從MBC電視劇《山》出道，2005年憑《豪傑春香》打開知名度，當時收視率衝到32％，創下春季檔收視冠軍好成績。

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在喜為了維持生活，一度在餐廳廚房工作，甚至因長時間戴橡膠手套雙手出現濕疹。（翻攝自IG）

不僅電視劇，在喜也曾演出電影《格鬥的技術》，但2021年演出《成為飯吧》後，就鮮少出現在大眾視野內。在喜說，自己退伍後，雖然在長篇連續劇部分得到亮眼成績，卻被貼上「連續劇演員」標籤，反而鮮少拿到電影、迷你劇邀約變得愈來愈少。

在喜去談電影演出時，常聽到人家稱他是「拍連續劇的演員」，他忍不住說，韓國演藝圈過去對長篇、肥皂劇演員有種偏見，會將演員區分，雖然很想演戲，但卻沒有合適機會，想邀請他合作的全都是長篇劇。

在喜被貼上「連續劇演員」標籤。（翻攝自IG）

主動暫停演藝工作的在喜，希望自己沉潛一陣子再回歸演藝圈，或許能有不同的感覺。淡出演藝圈期間，因為自己已經有了固定知名度，許多工作機會都不會選擇他，所以只能在餐廳廚房工作。

2024年，在喜被當時的經紀人指控，以成立演藝學院為由借了6千萬韓圜（約新台幣124.4萬元）無力歸還，因此以詐欺提告，在喜頻頻喊冤，還說：「演員不是好欺負的」，後經調查後，裁定不起訴，並未移送檢方。

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