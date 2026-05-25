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娛樂 歐美

《猛毒》男星出事了？湯姆哈迪爆與劇組鬧翻 恐無緣第3季

近日傳出湯姆哈迪不回歸影集《黑幫領地》消息，第三季也無緣演出。（歐新社）近日傳出湯姆哈迪不回歸影集《黑幫領地》消息，第三季也無緣演出。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢男星湯姆哈迪（Tom Hardy）因演出《猛毒》系列電影人氣大漲，片中亦正亦邪的設定和遊走在道德邊緣的硬漢形象也深植人心。近日傳出湯姆哈迪不回歸影集《黑幫領地》消息，第3季也無緣演出，傳言片場「關係緊張」成為外界八卦焦點。

《黑幫領地》第2季已在今年3月完成拍攝，但湯姆哈迪並未回歸後續拍攝，外媒指他在拍攝期間與執行製作人傑斯．巴特沃斯（Jez Butterworth）、製作公司等人在片場有明顯問題存在，更透露雙方關係緊張，目前湯姆哈迪與劇組相關單位皆未有正式回應。

湯姆哈迪在片場「關係緊張」成為外界八卦焦點。（歐新社）湯姆哈迪在片場「關係緊張」成為外界八卦焦點。（歐新社）

傳言湯姆哈迪在拍攝期間多次遲到，也曾對劇本提出大量修改「意見」，還有報導指他對角色與劇情走向不滿，與製作方產生摩擦。另外，也有報導指出他在片場時的工作態度與鏡頭前形象迥異，拍攝現場氣氛緊繃。

《黑幫領地》第二季已在今年3月完成拍攝，但湯姆哈迪並未回歸後續拍攝。（法新社）《黑幫領地》第二季已在今年3月完成拍攝，但湯姆哈迪並未回歸後續拍攝。（法新社）

《黑幫領地》推出後迅速成為平台熱門影集，劇情圍繞黑幫家族權力鬥爭展開。湯姆哈迪除工作態度引起爭議外，劇組內部也曾傳出他與海倫米蘭之間合作氣氛不佳，目前該劇第3季尚未正式宣布，但影集在串流平台表現亮眼，外界認為應該會繼續拍攝，但湯姆哈迪會不會「被消失」仍有待觀察。

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