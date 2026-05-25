自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女星撞鬼實錄曝光 深夜陌生男耳畔低語嚇爛

八點檔女星茵芙親曝自己撞鬼經驗。（資料照，記者潘少棠攝）八點檔女星茵芙親曝自己撞鬼經驗。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔女星茵芙長詮釋反派、惡女角色，沒想到因為她透過插畫分享自己遇上的靈異經驗，讓人見識到她的多才多藝。茵芙4月時曾分享了「不乾淨的飯店不要裸睡」上集，下集卻難產，網友紛紛敲碗才催生出下集，原來是她遇上色鬼，只好求助廣澤宮宮主賴銘偉。

茵芙說，自己有一陣子衰到不知道該怎麼說，又擔心是自己想太多。某次拍戲時，她在攝影棚床上休息，卻看見頭頂燈具不停晃動、彈跳，可是他人彷彿都沒有感覺，當下她就覺得很怪。隔天拍攝外景時，茵芙一上場，攝影機突然故障，工作人員換上備用機後，現場燈光又出問題，現場「水逆爆發」哀嘆聲此起彼落。

茵芙用插畫方式訴說自己的撞鬼經驗。（翻攝自臉書）茵芙用插畫方式訴說自己的撞鬼經驗。（翻攝自臉書）

當天收工後，茵芙獨自回家休息，耳邊傳來陌生男子低聲說話，讓她當場嚇壞，她強調：「我真的是嚇爛耶！因為家裡只有我一個人」。

隔天茵芙趕緊到附近的廟宇拜拜，還沒踏進廟門，整個人就重重摔倒在地。這還沒完，之後她又在廟門口跌倒一次，之後更頻繁出現不明原因，讓她渾身佈滿大大小小的傷。朋友發現不對勁之後，介紹她到廣澤宮求助，宮主賴銘偉才說出茵芙先前到南部出外景時，疑似因為裸睡，不慎招來色鬼糾纏，還一路跟著她回台北，才會接連發生怪事。

茵芙回想當時狀態，坦言進到房間時，就覺得怪怪的，可是當下沒有多想，還放鬆裸睡，之後她去廟裡拜拜時激怒色鬼，開始採取更激烈的手段欺負她。

廣澤宮宮主賴銘偉替茵芙解決撞色鬼的問題。（資料照，記者潘少棠攝）廣澤宮宮主賴銘偉替茵芙解決撞色鬼的問題。（資料照，記者潘少棠攝）

茵芙去「專門抓鬼」的廣澤宮時，色鬼躲在車子裡不敢跟著，賴銘偉祭出法器制色鬼，才順利化解問題。歷經此事後，茵芙不但成為「抓鬼特攻隊夫妻神的乾女兒」，還與神明產生許多奇妙的緣分。茵芙透露：「自從認了乾爹、乾媽，我再沒遇過鬼。」至於其他故事，她承諾之後會慢慢分享。

茵芙現成為「抓鬼特攻隊夫妻神的乾女兒」。（翻攝自臉書）茵芙現成為「抓鬼特攻隊夫妻神的乾女兒」。（翻攝自臉書）

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中