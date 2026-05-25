八點檔女星撞鬼實錄曝光 深夜陌生男耳畔低語嚇爛

八點檔女星茵芙親曝自己撞鬼經驗。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔女星茵芙長詮釋反派、惡女角色，沒想到因為她透過插畫分享自己遇上的靈異經驗，讓人見識到她的多才多藝。茵芙4月時曾分享了「不乾淨的飯店不要裸睡」上集，下集卻難產，網友紛紛敲碗才催生出下集，原來是她遇上色鬼，只好求助廣澤宮宮主賴銘偉。

茵芙說，自己有一陣子衰到不知道該怎麼說，又擔心是自己想太多。某次拍戲時，她在攝影棚床上休息，卻看見頭頂燈具不停晃動、彈跳，可是他人彷彿都沒有感覺，當下她就覺得很怪。隔天拍攝外景時，茵芙一上場，攝影機突然故障，工作人員換上備用機後，現場燈光又出問題，現場「水逆爆發」哀嘆聲此起彼落。

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茵芙用插畫方式訴說自己的撞鬼經驗。（翻攝自臉書）

當天收工後，茵芙獨自回家休息，耳邊傳來陌生男子低聲說話，讓她當場嚇壞，她強調：「我真的是嚇爛耶！因為家裡只有我一個人」。

隔天茵芙趕緊到附近的廟宇拜拜，還沒踏進廟門，整個人就重重摔倒在地。這還沒完，之後她又在廟門口跌倒一次，之後更頻繁出現不明原因，讓她渾身佈滿大大小小的傷。朋友發現不對勁之後，介紹她到廣澤宮求助，宮主賴銘偉才說出茵芙先前到南部出外景時，疑似因為裸睡，不慎招來色鬼糾纏，還一路跟著她回台北，才會接連發生怪事。

茵芙回想當時狀態，坦言進到房間時，就覺得怪怪的，可是當下沒有多想，還放鬆裸睡，之後她去廟裡拜拜時激怒色鬼，開始採取更激烈的手段欺負她。

廣澤宮宮主賴銘偉替茵芙解決撞色鬼的問題。（資料照，記者潘少棠攝）

茵芙去「專門抓鬼」的廣澤宮時，色鬼躲在車子裡不敢跟著，賴銘偉祭出法器制色鬼，才順利化解問題。歷經此事後，茵芙不但成為「抓鬼特攻隊夫妻神的乾女兒」，還與神明產生許多奇妙的緣分。茵芙透露：「自從認了乾爹、乾媽，我再沒遇過鬼。」至於其他故事，她承諾之後會慢慢分享。

茵芙現成為「抓鬼特攻隊夫妻神的乾女兒」。（翻攝自臉書）

☆民俗說法僅供參考☆

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