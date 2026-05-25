李多慧開口全台童年回來了 20年前洗腦神曲復活

李多慧成為經典果菜汁品牌代言人。（本報合成圖，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧意外掀起全台「回憶殺」！經典飲品波蜜果菜汁找來她擔任2026全新代言人，還重現20多年前紅遍大街小巷的超洗腦廣告曲「三餐總是在外，人人叫我老外」，熟悉旋律一曝光，瞬間讓大批網友童年記憶全炸出來。

李多慧唱起「人人叫我老外」意外掀起回憶殺。（翻攝自IG）

當年波蜜果菜汁憑藉魔性旋律與超強記憶點，成功成為不少台灣人心中的「古早級神曲」，甚至直到現在仍有許多人能完整唱出歌詞。沒想到這次品牌竟找來李多慧重新翻唱經典版本，消息曝光後立刻掀起熱烈討論。

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影片中，李多慧披上代言戰袍，以招牌甜美笑容搭配活潑舞蹈，重新演繹這首傳奇洗腦歌。熟悉旋律加上她滿滿青春感，不少網友一聽到前奏就瞬間破防。

李多慧活潑、開朗，再度證明她的人氣。（翻攝自IG）

許多人驚呼：「小時候聽過，現在又被洗腦一次」、「根本DNA自動播放」、「這首歌竟然還在」、「真的是時代眼淚」。還有人笑說：「李多慧居然把古早味唱成K-POP感。」

李多慧近年來在台灣人氣持續飆升，這次成功把20多年前的經典神曲重新翻紅，再度展現驚人帶貨與話題能力。

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