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娛樂 日韓

別只聽《排球少年》神曲！SPYAIR新體制來台很欣慰：沒有換主唱就離開

〔記者廖俐惠／台北-東京報導〕日本人氣搖滾樂團SPYAIR宣布將於6月27日、28日在台北Legacy TERA舉辦「SPYAIR LIVE 2026 in TAIPEI」，暌違1年在台北演出，主唱YOSUKE今天（25日）受訪表示，希望大家來感受跟一年前不同的SPYAIR，且這一次也是以新體制推出的第一張專輯為主軸的巡演，希望大家可以一起享受、一起唱歌。

SPYAIR由鼓手KENTA、貝斯手MOMIKEN、主唱YOSUKE、吉他手UZ所組成，將在今年6月在南港連唱兩天。（梵思娛樂提供）SPYAIR由鼓手KENTA、貝斯手MOMIKEN、主唱YOSUKE、吉他手UZ所組成，將在今年6月在南港連唱兩天。（梵思娛樂提供）

SPYAIR由鼓手KENTA、貝斯手MOMIKEN、主唱YOSUKE、吉他手UZ所組成，上次在11月在台中參加音樂祭，暌違半年來台灣演出，今天由貝斯手MOMIKEN、主唱YOSUKE代表受訪，宣傳即將在6月舉行的演唱會。記者詢問是否有想念台灣的事物？貝斯手MOMIKEN透露，這幾次都有買台灣茶當伴手禮回日本，且也很喜歡台灣的料理，「像是小籠包、牛肉麵等等，我都很想要在當地可以吃到。」

主唱YOSUKE坦言之前來台灣身體都不太好，這次想要好好吃一頓。（梵思娛樂提供）主唱YOSUKE坦言之前來台灣身體都不太好，這次想要好好吃一頓。（梵思娛樂提供）

主唱YOSUKE則坦言：「之前從來沒有在身體狀況好的時候來台灣，每次來都不太舒服，除了演唱會之外，其實我都在飯店休息，散步、吃美食都沒機會，這次一定要把身體狀況調整到好。」YOSUKE聽聞成員說台式甜點、芒果冰很好吃，很想吃吃看。

被問到如果在演出前身體狀況不好，會如何調整狀況？主唱YOSUKE表示，會避免「辣」的食物，比較偏好炒飯、湯麵等等。他們剛從南韓演出回日本，YOSUKE稱因為這次身體很好，稍微放縱了吃，「其實我本來就喜歡吃辣，也很喜歡韓式泡菜，只是我演出前不會吃泡菜，而是吃了蔘雞湯。」

聽說貝斯手MOMIKEN很喜歡吃香菜，被問到是否想要挑戰最近最紅的「香菜餅乾」？MOMIKEN語帶保留：「我是喜歡吃生的香菜，但如果是加工食品就不太行，至今沒有遇過香菜口味的食物，會讓我喜歡的。」他表示「應該」願意挑戰，若是品嘗了之後，會在社群上分享。

貝斯手MOMIKEN今天受訪侃侃而談，幾乎有問必答。（梵思娛樂提供）貝斯手MOMIKEN今天受訪侃侃而談，幾乎有問必答。（梵思娛樂提供）

這次巡演以新體制後首張專輯《RE-BIRTH》為主軸，MOMIKEN坦言，已經以新體制去不同國家演出了幾次，「主唱是我們樂團招牌的臉，有想過主唱換人，粉絲是不是就會離開？但是去台灣也好或者是韓國也好，很多當地粉絲還是很喜歡我們本身，還是想要聽我們唱，我覺得很欣慰。」

主唱YOSUKE則表示，剛加入SPYAIR的當下沒有壓力，主要是因為生活也出現了很大的轉變，光是盡全力要跟上就費盡所有心思，沒有空去感受到壓力，「反而是最近兩三年，發現自己真的成為SPYAIR的一員，到了很多地方，慢慢感受到，不只日本粉絲，台灣粉絲很喜歡我們的歌，還是一樣這麼支持我們，更有責任感去唱，我想今後也是一樣，會當成好的壓力。」

他們因獻唱《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲《orange》受到越來越多人歡迎，被問到會不會遺憾有一些歌曲因為沒有搭配動畫而被埋沒？貝斯手MOMIKEN坦言確實會有這種感覺，「當然希望大家多聽聽沒有搭到動畫的歌曲，如果是參加音樂祭、拼盤，為了要顧及到很多跟我們不熟的觀眾，只會唱跟大家熟知的動畫歌曲，但這次是專場，很希望大家可以好好聽專輯《RE-BIRTH》的歌曲。」

「SPYAIR LIVE 2026 in TAIPEI」將於6月27、28日兩天在Legacy Taipei開唱，票價為VIP 3200元與一般票2300元，預計在4月4日（六）早上11點在KKTIX及全台全家便利商店famiport全面啟售，VIP包含優先入場、限定海報及歡送會，一般票則可獲得海報乙張。更多詳情可洽主辦單位梵思娛樂官方社群專頁。

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