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娛樂 亞洲

王鶴棣開不起玩笑？ 慘掉粉25萬 網笑：只是迴力鏢

中國男星王鶴棣在節目中被頒發「你只是個王鶴棣」心生不滿。（翻攝自IG）中國男星王鶴棣在節目中被頒發「你只是個王鶴棣」心生不滿。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕27歲中國男星王鶴棣在《親愛的客棧2026》當中，因不滿頒獎詞對他的調侃，罕見直白吐露心聲「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」

《親愛的客棧2026》成員開玩笑地頒發給王鶴棣「你只是個王鶴棣」獎項。（翻攝自微博）《親愛的客棧2026》成員開玩笑地頒發給王鶴棣「你只是個王鶴棣」獎項。（翻攝自微博）

原來是在節目最後一集，王鶴棣不滿其他成員頒了一個「你只是個王鶴棣」獎項給他，提出這個獎項的女星沈月甚至一度遭到抨擊，之後王鶴棣被挖出許多黑歷史，導致他遭批「雙標」瘋狂掉粉25萬。微博上也出現疑似王鶴棣經紀人在微信朋友圈當中的發文，內容頻頻替王鶴棣抱屈。

提議「你只是個王鶴棣」獎項的女星沈月，發現行為不妥道歉反而漲粉44萬。（翻攝自IG）提議「你只是個王鶴棣」獎項的女星沈月，發現行為不妥道歉反而漲粉44萬。（翻攝自IG）

事後沈月誠心道歉並解釋緣由，竟在24小時漲粉13.3萬，經過2日後再統計，增加超過44萬粉絲。網友認為王鶴棣過去在節目中也經常惡整其他人，例如他曾嘲笑黃曉明的年紀已經「半截入土」、貶低徐藝洋外貌、玩遊戲時導致張彬彬腦震盪、演出其他作品時，王鶴棣也曾坦言自己主動拉小群、造成合作《蒼蘭訣》的女星虞書欣受傷後反問：「那妳當時不說？」。

許多網友認為王鶴棣瘋狂掉粉，只不過是人生的回力鏢，他先前的行為沒問題，現在人家調侃他卻無法接受，活該流失廣大粉絲。

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