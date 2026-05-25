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娛樂 音樂

純愛系女歌手現蹤富士山下！身旁驚見日籍導演認了「只有兩人」

JOYCE就以斯赴日拍攝《靠很近》MV。（瓢蟲音樂提供）JOYCE就以斯赴日拍攝《靠很近》MV。（瓢蟲音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕純愛天然系唱作歌手JOYCE就以斯近日前往日本拍攝《靠很近》 MV，於富士山下河口湖展開一場影像旅程；她憑藉專輯《才華換桃花》入圍第37屆金曲獎最佳新人獎，感性表示：「很幸運可以遇見身邊的夥伴，這些人在我落寞的時候仍然支持著我，其中尤其感謝我的經紀人、專輯製作人楊峻綱，還有我的家人朋友們。」

JOYCE入圍本屆金曲獎最佳新人。（瓢蟲音樂提供）JOYCE入圍本屆金曲獎最佳新人。（瓢蟲音樂提供）

此次MV邀請來自東京的日籍導演Sogare曾我黎擔任導演，談起前往日本拍攝的契機，JOYCE分享：「第一次去富士山旅行時，就被河口湖那種很平靜的能量深深吸引。《靠很近》裡有一句歌詞『此時此刻早就已是我目的地』，其實就是當時站在富士山下時，心裡最真實的感受。」

JOYCE合作新銳導演Sogare。（瓢蟲音樂提供）JOYCE合作新銳導演Sogare。（瓢蟲音樂提供）

JOYCE也特地前往東京下北澤親自挑選服裝與整理整體造型，希望能讓畫面裡的自己，更貼近當下真實的狀態與情緒。談到這次和導演Sogare的相處與創作過程，JOYCE形容：「整個拍攝很像一起去旅行。」她表示，過去拍MV時總會想著如何在有限時間與預算內做到最好，但這次的拍攝卻完全不同，「沒有腳本、沒有太多人，就只有我和Sogare還有漂亮的日本。整個過程少了很多執著，反而很像一場深刻的旅行，非常難忘。」

JOYCE在富士山下拍出真實情緒。（瓢蟲音樂提供）JOYCE在富士山下拍出真實情緒。（瓢蟲音樂提供）

她也透露，Sogare是一位非常跟著感覺走、行動力很強的人，「他的美感、音樂節奏、個性都和我一拍即合。很謝謝經紀人介紹我們認識，讓我們可以一起拍MV，最後還變成朋友，真的超級幸運！」

拍攝過程中也發生不少意料之外的小插曲。JOYCE笑說，原本導演想買彩色雨傘當道具，結果最後沒買到，「結果他直接買了一盒油漆筆和透明傘，要我在車子後座把傘畫成彩色的。我從富士山一路到東京都在吸油漆筆味道，超級暈車。」

JOYCE這次拍MV全程零腳本。（瓢蟲音樂提供）JOYCE這次拍MV全程零腳本。（瓢蟲音樂提供）

Sogare透露，整支MV幾乎沒有腳本，甚至直到拍攝當天前，兩人都從未真正見過面，「很多人看到完成畫面時，會以為這是一支有很多工作人員參與的大型作品，但其實現場只有我和JOYCE兩個人。」談起JOYCE最迷人的特質，他則形容：「她是一個非常會說故事的人。與其說是歌手，我更覺得她像是一位『用全身在創作的人』。」

除了拍攝默契十足之外，Sogare也意外發現JOYCE私下其實是「超強美食搜尋系音樂人」，笑說河口湖許多好吃的店都是她找到的，而自己則推薦了她納豆義大利麵，沒想到她真的很喜歡。

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