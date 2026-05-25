汪峰曬全家福！網虧「4個孩子3個媽」 罕見為章子怡愛女合體

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手汪峰昨天（24日）在微博曬出與3個女兒、1個兒子的合照，看起來和樂融融，不過還是被網友虧「4個孩子3個媽」，更吐槽汪峰還與網紅林森北交往，桃花朵朵開。

汪峰曬出與兒女的合照，被網友虧「4個孩子3個媽」。（翻攝自汪峰微博）

汪峰曾與葛薈婕、康作如等人有過婚姻關係，最著名的則是第三任妻子，也就是國際影后章子怡，兩人在2015年結婚，在2023年離婚。照片中的4個孩子分別為：18歲的大女兒「小蘋果」汪曼熙；13歲的二女兒汪璟怡是與康作如所生的孩子；10歲的醒醒是章子怡的女兒；5歲的小兒子並未露臉，特別打上馬賽克。

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汪峰與章子怡的女兒「醒醒」已經10歲，彈起鋼琴來架式十足。（翻攝自汪峰微博）

原來一家人聚在一起，是為了參加醒醒的音樂會，醒醒繼承了爸爸的音樂天賦，小小年紀鋼琴就彈得十分出色。爸爸汪峰也有感而發，稱看到女兒在舞台上認真自信、優美出色的模樣，特別開心，「她長大後是不是搞音樂，完全不重要。而從小就能認真專注的做每一件事比什麼都重要。」

汪峰力挺女兒醒醒。（翻攝自汪峰微博）

「醒寶和她的姐姐弟弟們都慢慢長大了，陪伴和親歷著這樣的成長是一件多美好的事，醒寶，你很棒！」汪峰說道，更自嘲學了小提琴20多年，從來沒有讓交響樂團伴奏，如今女兒醒醒10歲就辦到了。一句話看得出汪峰、章子怡夫婦對女兒的用心栽培。

只是汪峰發文，大家注意的卻是「4個孩子3個媽」，紛紛虧汪峰：「孩子能和睦相處，也是醉了」、「到底誰是誰的女兒」、「然後現在還有個女朋友」、「他一直在春天裡」。不過也有人認為，代表汪峰每個孩子都照顧到了，也算是個負責任的爸爸。

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