自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪峰曬全家福！網虧「4個孩子3個媽」 罕見為章子怡愛女合體

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手汪峰昨天（24日）在微博曬出與3個女兒、1個兒子的合照，看起來和樂融融，不過還是被網友虧「4個孩子3個媽」，更吐槽汪峰還與網紅林森北交往，桃花朵朵開。

汪峰曬出與兒女的合照，被網友虧「4個孩子3個媽」。（翻攝自汪峰微博）汪峰曬出與兒女的合照，被網友虧「4個孩子3個媽」。（翻攝自汪峰微博）

汪峰曾與葛薈婕、康作如等人有過婚姻關係，最著名的則是第三任妻子，也就是國際影后章子怡，兩人在2015年結婚，在2023年離婚。照片中的4個孩子分別為：18歲的大女兒「小蘋果」汪曼熙；13歲的二女兒汪璟怡是與康作如所生的孩子；10歲的醒醒是章子怡的女兒；5歲的小兒子並未露臉，特別打上馬賽克。

汪峰與章子怡的女兒「醒醒」已經10歲，彈起鋼琴來架式十足。（翻攝自汪峰微博）汪峰與章子怡的女兒「醒醒」已經10歲，彈起鋼琴來架式十足。（翻攝自汪峰微博）

原來一家人聚在一起，是為了參加醒醒的音樂會，醒醒繼承了爸爸的音樂天賦，小小年紀鋼琴就彈得十分出色。爸爸汪峰也有感而發，稱看到女兒在舞台上認真自信、優美出色的模樣，特別開心，「她長大後是不是搞音樂，完全不重要。而從小就能認真專注的做每一件事比什麼都重要。」

汪峰力挺女兒醒醒。（翻攝自汪峰微博）汪峰力挺女兒醒醒。（翻攝自汪峰微博）

「醒寶和她的姐姐弟弟們都慢慢長大了，陪伴和親歷著這樣的成長是一件多美好的事，醒寶，你很棒！」汪峰說道，更自嘲學了小提琴20多年，從來沒有讓交響樂團伴奏，如今女兒醒醒10歲就辦到了。一句話看得出汪峰、章子怡夫婦對女兒的用心栽培。

只是汪峰發文，大家注意的卻是「4個孩子3個媽」，紛紛虧汪峰：「孩子能和睦相處，也是醉了」、「到底誰是誰的女兒」、「然後現在還有個女朋友」、「他一直在春天裡」。不過也有人認為，代表汪峰每個孩子都照顧到了，也算是個負責任的爸爸。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中