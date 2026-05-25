王俐人誤踩雷曼兄弟50萬血本無歸！悲認0存股心癢台積電

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人王俐人受邀上TVBS財經節目《財經鈔能力》大方公開財務現況。因投資私廚碰上疫情，演藝工作與客源雙雙停擺，她為了及時止損，選擇將合作夥伴的資金全數歸還，自己扛下高達2000萬元的債務，導致過去7年幾乎天天在餐廳埋頭工作，至今每月仍須償還15萬元的卡債與貸款。

王俐人受邀擔任《財經鈔能力》來賓，大方公開自己的財務現況與人生規劃。（TVBS提供）

闖蕩演藝圈多年的王俐人，透露年輕時好不容易存到50萬元，卻誤信理專話術買進雷曼兄弟，遇上金融海嘯血本無歸，慘痛經驗在心中留下巨大陰影。她無奈表示自己並非不想理財，而是真的沒有「閒錢」可以操作，連月存1萬買ETF都辦不到，看到朋友談論台積電、ETF，雖然心癢，但遺憾自己賺錢速度永遠追不上支出。

請繼續往下閱讀...

而她近期登上成人平台節目掀起外界高度關注，甚至盛傳她因此進帳800萬元。對此，王俐人無奈笑說：「我也很想知道800萬在哪裡！如果真的有800萬，我早就可以開始投資ETF跟台積電了。」

王俐人曝老公林琮軒真實反應，「都是拍戲出身，不會想太多。」（TVBS提供）

至於小7歲的丈夫林琮軒對此的態度？王俐人直言：「我們都是拍戲出身，很多事情就是工作，不會想太多。」她透露目前丈夫長期在大陸拍攝短劇，夫妻雖然分隔兩地，但平時仍會透過微信保持聯繫，互相提醒努力工作，甚至不忘叮嚀對方：「千萬不要替人擔保。」

節目中王俐人也透過AI及專家進行財務健檢，她原本規劃短期2年內還清1500萬負債、中期5年內購入2000萬小套房、長期15年後清償房貸並擁有1000萬類現金資產。但受限目前收入僅勉強打平每月還款，理財專家建議她將短期目標拉長至3年，保留部分現金流進行投資，避免陷入「賺多少、還多少」的困境。

王俐人表示2年還清1500萬負債，考量收入狀況，專家建議應將時間拉長至三年，避免陷入，「賺多少、還多少」。（TVBS提供）

儘管身揹高額債務，王俐人依舊保持樂觀，堅定表示絕不會再碰餐飲業，接下來將回歸本業並全力衝刺自媒體，計畫開設個人YouTube頻道。她笑說收到不少粉絲反饋，覺得聽她「抱怨開噴」的樣子很療癒，未來不排除以Talk Show形式發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法