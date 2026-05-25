歐陽靖失控暴胖 健檢亮紅燈嚇壞 狠甩10公斤曬近況

歐陽靖花費1年時間，剷肉10幾公斤。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星歐陽靖是資深藝人譚艾珍的女兒，她今（25）在社群平台發文，表示自己為了照顧兒子新醬以及面對種種壓力，胖了20公斤，1年前她想到新醬年紀還小，自己必須保持健康才能陪伴兒子走得更遠，開始立志減肥，如今已見成效剷肉10幾公斤，她驕傲秀出減肥成果。

愛吃美食的歐陽靖還曾經寫過《歐陽靖．味覺與記憶》，提到自己生命中的100中味道，其中有美食，也有人生歷練。歐陽靖透露，自己其實是易胖體質，國中的時候是全班最胖的女生，體重逼近80公斤，用盡各種方式減肥，卻未能收到成效，體重就像溜溜球，一下高、一下低，造成各種後遺症。

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2024年資深女藝人譚艾珍（左）與其女兒歐陽靖（右）在台南出面分享遭詐經過。（資料照，記者王俊忠攝）

當上媽媽之後的歐陽靖胖了20公斤，她透露自己看到體檢報告之後，發現糖化血色素逼近危險數值，立誓「這是我人生最後一次減肥了」！歐陽靖說自己用1年時間成功減下10幾公斤，而且輕鬆維持狀態，很多人好奇問她怎麼做到？她笑說：「畢竟年過四十的產後瘦身並不容易」。

「新醬還這麼小，我一定要健健康康才能守護他！」這樣的念頭促使歐陽靖下定決心改變自己，她為了不走冤枉路，堅持少吃、多運動、正確飲食控制。歐陽靖說：「身為處女座大J人（偏好有秩序、計畫明確生活），我開始每天每餐都用手機APP計算熱量」，經過半年飲食控制，她發現自己過著只敢吃便利商店包裝食物的生活，每天雞胸肉加豆漿。這樣體重雖然減輕，但卻讓她感到自己彷彿是某種吃單一飼料的動物，進而覺得這種飲食控制方式太違反人性。

歐陽靖曬出自己2024年身材豐腴的照片。（翻攝自臉書）

之後她找到貼身AI小秘書，根據歐陽靖需求規劃飲食建議，並透過與AI聊天方式記錄一日餐時、運動作息，她也透過拍照讓AI辨識出熱量與營養成分，讓身處於美食之都「台南」的她也能隨時調整。

歐陽靖驕傲說：「努力了一年，我終於稍微恢復到產前的狀態而因為我學會了飲控，將再也不用擔心復胖！」

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