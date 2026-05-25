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娛樂 音樂

台語歌也玩AI！梵緯勵志單曲《天命由我》導入「AI演員」 免高成本造出電影感

梵緯推出台語勵志單曲《天命由我》，以熱血旋律唱出逆境中不服輸的人生態度。（梵緯提供）梵緯推出台語勵志單曲《天命由我》，以熱血旋律唱出逆境中不服輸的人生態度。（梵緯提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕創作歌手梵緯推出全新台語勵志單曲《天命由我》，以充滿力量的旋律與直擊人心的歌詞，唱出不認命、不服輸的人生態度。新歌描寫人在逆境中跌倒、受傷，卻依然選擇咬牙前行的過程，也獻給鐵粉阿嬌，跟每一位在人生路上努力打拼的人。

《天命由我》結合AI輔助音樂創作與AI影像技術，打造充滿未來感與電影氛圍的新世代MV作品。（梵緯提供）《天命由我》結合AI輔助音樂創作與AI影像技術，打造充滿未來感與電影氛圍的新世代MV作品。（梵緯提供）

《天命由我》除了延續梵緯一貫真摯而帶有力量的創作風格，這次更大膽結合AI輔助音樂創作與AI影像製作技術，從歌曲靈感發想、視覺概念設計，到MV畫面生成，都大量運用AI作為創作助手，打造屬於新世代的音樂作品。

梵緯新歌MV導入AI角色與AI演員概念，即使沒有高額預算，也能呈現震撼視覺與情感張力。（梵緯提供）梵緯新歌MV導入AI角色與AI演員概念，即使沒有高額預算，也能呈現震撼視覺與情感張力。（梵緯提供）

梵緯透露，這次MV除了運用AI生成場景與影像風格之外，也嘗試導入AI角色與AI演員概念，透過AI技術完成部分畫面與電影感視覺呈現。即使沒有高額製作成本，依然能創造出具有電影氛圍與情感張力的MV效果。

梵緯推出台語勵志單曲《天命由我》，以熱血旋律唱出逆境中不服輸的人生態度。（梵緯提供）梵緯推出台語勵志單曲《天命由我》，以熱血旋律唱出逆境中不服輸的人生態度。（梵緯提供）

對他而言，AI並不是取代創作者，而是一種新的創作工具與夥伴。真正重要的，仍然是作品裡的情感與靈魂，而AI則讓創作者能用更低的成本、更自由的方式，把腦海中的畫面與故事實現出來。

梵緯《天命由我》獻給鐵粉阿嬌與所有在人生路上努力打拼的人，傳遞勇敢追夢、逆風前行的精神。（梵緯提供）梵緯《天命由我》獻給鐵粉阿嬌與所有在人生路上努力打拼的人，傳遞勇敢追夢、逆風前行的精神。（梵緯提供）

梵緯也希望透過《天命由我》，鼓勵每一位正在人生低谷中努力的人。就算風雨再大，只要心中的火還沒熄，就有重新站起來、逆風前行的力量。全新單曲《天命由我》將於5月22日正式數位發行。

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