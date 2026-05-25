《天天開心》剩下他和司馬玉嬌！76歲方駿罕見露面近況曝光

龍千玉、黃西田、方駿、王彩樺、王中平、澎澎、蔡亞露、賈斯汀、超跑杰克、胡鴻達齊聚演出。（劍湖山世界提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《耐斯歌廳秀》春季壓軸場昨天下午在劍湖山世界的彩虹劇場登場，不老歌王黃西田、喜劇泰斗方駿、台灣脫口秀始祖澎澎、台灣濱崎步王彩樺接力登台，眾所期待的方駿難得回歸，與澎澎唇槍舌戰，笑壞台下觀眾。

方駿、澎澎《耐斯歌廳秀》難得合體演出。（劍湖山世界提供）

壓軸場演出以烏克蘭美女空中特技秀揭開序曲，主持人白冰冰女弟子蔡亞露以火紅造型熱唱經典秀場舞曲《愛在旋轉》，接著再與胡鴻達攜手演唱《小姐請你給我愛》，台下跟著大合唱，為現場帶來首波高潮。

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方駿、澎澎《耐斯歌廳秀》難得合體演出。（劍湖山世界提供）

方駿登台高歌《有影美》，自嘲《天天開心》主持群現在只剩下他跟司馬玉嬌，也再度攜手老友澎澎展現脫口秀，方駿調侃澎澎機關槍式的出場問候像隻火雞，兩人大玩諧音梗，家住苗栗的澎澎以客家話說「我教教你」（我搞搞你），台東出生的方駿則以泰雅族語回敬，兩人一搭一唱、笑彈連發，觀眾笑到合不攏嘴。

方駿表示，目前除了演出就是在家休息、泡茶與老友聊天，養生之道則是每天晚上10點即睡，早睡早起，早餐以咖啡配白煮蛋，平日健走半小時，身體都很健康，更笑說不知何謂痠痛，76歲健檢完全沒有紅字，也沒有三高，秘訣就是心情保持開心。

王彩樺熱力四射。（劍湖山世界提供）

台灣濱崎步王彩樺以粉紅花朵造型現身，自許人生要像一朵花，心花怒放、開心自在的活出人生，接著與電音三太子唱跳金曲《保庇》，再俏皮演唱《心花開》，現場熱度沸騰破表。

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