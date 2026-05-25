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25年播報生涯畫句點！高文音告別《年代午報》主播檯 證實轉型全新身分

高文音入行多年，擁有超過25年播報資歷。（年代提供）高文音入行多年，擁有超過25年播報資歷。（年代提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕年代當家主播高文音驚傳告別主播檯，擁有超過25年資深播報資歷的她，上週五播完《年代午報》後，正式為主播生涯畫下句點。此舉引發業界與觀眾投下震撼彈，年代集團對此做出回應，強調高文音並非離開螢光幕，而是將從新聞主播身分，正式轉型為全方位節目主持人。

資深主播高文音驚傳告別主播台。（年代提供）資深主播高文音驚傳告別主播台。（年代提供）

高文音近年在節目主持表現亮眼，由她主持的健康節目《聚焦2.0》開播至今已十年，累積穩定的口碑。早在新媒體浪潮興起時，她即率先拓展數位內容版圖，推出數位版單元《高文音來找你》，叫好又叫座。高文音憑藉多年累積的專業形象與觀眾信任，持續推出多元節目內容，也成功建立一群忠誠度極高的「黃金鐵粉」。

高文音深耕《聚焦2.0》十年，將持續透過節目陪伴觀眾。（年代提供）高文音深耕《聚焦2.0》十年，將持續透過節目陪伴觀眾。（年代提供）

告別主播檯後，高文音的下一步動向也隨之曝光。未來她除了持續主持《聚焦2.0》外，也將於集團網路頻道再開設全新節目，在跨螢時代打造更完整的內容影響力。新節目內容預計延伸至生活與消費領域，進一步拓展品牌觸角與觀眾族群，後續也將規劃布局電視頻道，預計於年代MUCH台播出。對於即將展開的全新挑戰，高文音本人也充滿期待，正式開啟媒體生涯的第二曲線。她感性吐露心聲，表示：「希望能在不同平台上，持續陪伴並回饋多年來支持她的觀眾。」

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