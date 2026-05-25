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娛樂 最新消息

台語歌后突然喊卡加拿大行 「心靈大滿足」驚人近況曝光

龍千玉、黃西田、方駿、王彩樺、王中平、澎澎、蔡亞露、賈斯汀、超跑杰克、胡鴻達齊聚演出。（劍湖山世界提供）龍千玉、黃西田、方駿、王彩樺、王中平、澎澎、蔡亞露、賈斯汀、超跑杰克、胡鴻達齊聚演出。（劍湖山世界提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕限量版《耐斯歌廳秀》春季壓軸場昨天下午在劍湖山世界的彩虹劇場演出，千名粉絲擠爆現場，台語歌后龍千玉、黃西田、喜劇泰斗方駿、王彩樺與王中平接力登場，現場高潮不斷，為自三月開始演出的《耐斯歌廳秀》畫下難忘句點。

龍千玉《耐斯歌廳秀》壓軸演出。（劍湖山世界提供）龍千玉《耐斯歌廳秀》壓軸演出。（劍湖山世界提供）

龍千玉4月才舉行出道48年來的首場個人演唱會，粉絲敲碗想再近距離看到她，而她為了回應這份熱情，與家人的加拿大之旅暫時擱置，此外，龍千玉也分享近況，為了個唱極度控制身材的她，演唱會後大啖銅鑼燒、仙草、起司蛋糕等，甜點控的她心靈上大滿足。

龍千玉與方駿久違同台。（劍湖山世界提供）龍千玉與方駿久違同台。（劍湖山世界提供）

她以「雲朵女神」之姿在舞群擁簇下登場，獻唱《風中的玫瑰》、《不如甭熟悉》，帶來了高潮，老友黃西田、方駿、王中平上前訪問，龍千玉開心直說，好像回到了綜藝節目《天天開心》的時代，她與方駿曾在短劇中飾演父女，至今仍暱稱他為「駿爸」，感謝方駿的照顧提攜，現場充滿著溫馨與感恩。

龍千玉與老友方駿、黃西田相見歡。（劍湖山世界提供）龍千玉與老友方駿、黃西田相見歡。（劍湖山世界提供）

龍千玉還與王中平對唱超級金曲《男人情女人心》，現場宛如巨型K歌場，最後她帶來大彩蛋，獻上個唱遺珠《尚水的愛》。近日她展開「感謝之旅」，龍千玉表示個唱是圓自己的夢，而歌廳秀則是圓長輩們的夢，看到台下的阿公阿嬤跟著節奏拍手，那種人情味是其他舞台很難取代的，很珍惜這場老友的聚會。

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