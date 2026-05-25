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娛樂 電視

豪氣放話「車房我有了」 電玩女神公開徵友：拎包入住即可

〔記者傅茗渝／台北報導〕由「JUNTO同」粵菜餐廳主辦的《回憶中的香港味道》系列劇目《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》，今（25日）舉辦記者會。現場除了「港仔台爸」張啟樂大聊育兒經，同台化身「金點主持」的「電玩女神」陸子玄透露去年底剛斬斷長跑多年感情，今天在現場豪氣公開徵友，大方表示自己已經買車買房，未來的另一半「提行李入房」即可。

陸子玄早前斷10年情，公開召喚另一半。（記者王文麟攝）陸子玄早前斷10年情，公開召喚另一半。（記者王文麟攝）

陸子玄曾透露，前任從她大三時就開始交往，無奈兩人後來相隔異地長達5年，一年竟然只見面2、3次。自認是黏人類型的陸子玄坦言，當初男方去服兵役4個月時，她天天以淚洗面，面對遠距離也調適了非常久。期間前任數次承諾要回來卻屢屢食言，讓失望日積月累。

揮別錯的人後，陸子玄笑說：「我斷了十年男友去凍卵，現在穩穩的，一個人蠻快樂的。」早已做好完全準備的她，對於新戀情抱持開放態度。被問到男方是否需要有車有房？她底氣十足地直呼：「我有了！」

她笑稱自己目前「有車有房，3隻貓，提行李入房」，男方只要拎個包包就能直接住進來。談到理想型條件，身高151公分的陸子玄希望另一半身高能有「176、178」，開玩笑說希望能讓小孩可以高一點。她也強調男生一定要努力工作、孝順，而看人癖好相當特別的她表示：「看順眼牙齒整齊，再看臉。陪伴，前面十年太少陪伴。」

因為上一段感情太缺乏陪伴，她現在最渴望能有實質的依偎。至於交友管道，她透露以前會用交友軟體一對一聊天，現在則多靠朋友介紹、順其自然，連爸爸媽媽介紹的相親也還是會去。這次與香港大叔張啟樂合作舞台劇，被問到能否接受香港男生？陸子玄也大方笑答：「香港人我可以，我不反對。」

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