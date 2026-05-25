結婚8年仍未融入郭富城朋友圈 方媛被酸：老公紅時妳才幾歲

郭富城（左）、方媛結婚後夫妻感情甜蜜。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港天王郭富城與太太方媛結婚8年，始終恩愛如昔，近日方媛首次參與真人秀《五十公里桃花塢》，意外揭露與郭富城朋友圈間的微妙關係。

節目中，來賓、港星袁詠儀坦言跟方媛「不是很熟」，有網友支持方媛：「老公的朋友，也沒說一定要去認識」、「我可不想跟我老公的朋友聚」、「有去聚會就不錯了，還要求人家變熟也太為難了」、「性格就不一樣，年紀差遠了，要聊得來也不容易」、「就算融不進去有問題嗎，有規定要跟自己老公的朋友圈玩嗎」。

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也有人推測，方媛本來就不是香港人，更不是在香港娛樂圈起步，加上年齡差距與文化差異，可能根本聽不懂他們的話題：「整桌都是上個世紀的巨星，嚴格來說方媛就是一個網紅」、「郭富城紅的時候，方媛才幾歲」、「聽不懂粵語吧」、「這可是港圈啊，連內娛都有壁，也就這幾年慢慢變融洽了」、「不是一類人，玩不來的」、「可是不是說參加過名媛培訓班？應該非常會人際交往的，這樣看來，應該是沒有參加過訓練班吧」、「袁詠儀也挺好的，知道她聊不來也想花時間幫她融入」。

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