自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

結婚8年仍未融入郭富城朋友圈 方媛被酸：老公紅時妳才幾歲

郭富城（左）、方媛結婚後夫妻感情甜蜜。（翻攝自微博）郭富城（左）、方媛結婚後夫妻感情甜蜜。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港天王郭富城與太太方媛結婚8年，始終恩愛如昔，近日方媛首次參與真人秀《五十公里桃花塢》，意外揭露與郭富城朋友圈間的微妙關係。

節目中，來賓、港星袁詠儀坦言跟方媛「不是很熟」，有網友支持方媛：「老公的朋友，也沒說一定要去認識」、「我可不想跟我老公的朋友聚」、「有去聚會就不錯了，還要求人家變熟也太為難了」、「性格就不一樣，年紀差遠了，要聊得來也不容易」、「就算融不進去有問題嗎，有規定要跟自己老公的朋友圈玩嗎」。

也有人推測，方媛本來就不是香港人，更不是在香港娛樂圈起步，加上年齡差距與文化差異，可能根本聽不懂他們的話題：「整桌都是上個世紀的巨星，嚴格來說方媛就是一個網紅」、「郭富城紅的時候，方媛才幾歲」、「聽不懂粵語吧」、「這可是港圈啊，連內娛都有壁，也就這幾年慢慢變融洽了」、「不是一類人，玩不來的」、「可是不是說參加過名媛培訓班？應該非常會人際交往的，這樣看來，應該是沒有參加過訓練班吧」、「袁詠儀也挺好的，知道她聊不來也想花時間幫她融入」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中