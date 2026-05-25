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娛樂 電視

6個月女兒摔落沙發送醫！「港仔台爸」驚呼台港落差：台灣太幸福

〔記者傅茗渝／台北報導〕由「JUNTO同」粵菜餐廳主辦的《回憶中的香港味道》系列劇目《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》，今（25日）舉辦盛大記者會。金鐘主持人張啟樂攜手「電玩女神」陸子玄，並與導演何故一同亮麗出席。去年底才剛升格當爸的張啟樂，開口閉口全是育兒經，不料他卻在現場驚爆6個月大的女兒前兩天不慎從沙發滑落、撞到頭送急診，嚇壞夫妻倆。

張啟樂當爸半年，有感台灣醫療太方便。（記者王文麟攝）張啟樂當爸半年，有感台灣醫療太方便。（記者王文麟攝）

談到寶貝女兒，張啟樂臉上滿是父愛，但也心有餘悸地透露，最近剛學會翻身的女兒，前兩天不小心從沙發滑落地面。夫妻倆驚慌之下立刻送急診，幸好最後虛驚一場，「在台灣幸福太多，我那天去人蠻多，2、3小時就回家，香港起碼半天以上。台灣醫療不論品質服務都比香港好很多，我很安心。」

他更分享先前媽媽來台時，也曾在馬偕看過急診牙醫，驚呼台灣連急診都有牙醫，看醫生真的太方便。所幸女兒檢查後並無大礙，當晚喝奶也是整瓶喝光，讓他鬆了一口氣。既然女兒這麼可愛，是否有拼二胎的計畫？今年46歲的張啟樂直言「一個就好，所有的愛都在女兒身上」。他坦言身邊朋友都勸生，但考量到現實層面，笑說：「等到女兒上大學，我都快70歲了。」

更重要的是，他非常心疼太太的身體狀況。張啟樂透露，太太本身有多囊性體質，當初懷孕非常不易，「老天爺對我很好，一次就中」。但由於老婆很怕痛，最後經歷了3天無法順產，才緊急改為剖腹產。他感性表示上天給了禮物，「我不想太太再經歷，她很怕痛。小孩這麼可愛，專注她身上就好。」

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