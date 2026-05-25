童子瑋接見坎城影展導演大川崇允 感謝聽見基隆

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣、日本、韓國三方共同製作電影《我聽見你》（I Hear You）劇組近日來到基隆拍攝，基隆市議長童子瑋今天（25日）接見導演大江崇允與製作團隊。童子瑋表示，《我聽見你》選擇基隆作為重要場景，不只是一部電影來到基隆取景，更代表基隆有機會進入跨國影視製作鏈，讓更多不同市場的觀眾看見這座城市，也能透過導演精心安排的聲音表現「聽見基隆」。

基隆市議長童子瑋（左）接見導演大川崇允。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋表示，這次《我聽見你》從導演、製作團隊到演員陣容，都橫跨台灣、日本、韓國，對基隆來說，是一次很重要的國際影視合作機會，尤其大江崇允導演是《在車上》（Drive My Car）的共同編劇之一，也曾獲奧斯卡最佳國際影片、坎城影展最佳劇本獎殊榮。他指出，基隆不只是台灣劇組熟悉的拍攝城市，也有條件成為國際劇組取景與創作的重要場域，透過電影讓城市走向更大的舞台。

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基隆市議長童子瑋（右）接見導演大川崇允（左）。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋指出，過去大家認識基隆，常常想到港口、夜市與雨都，但這部電影很特別，不只是拍攝基隆城市的外觀，導演說這是一部從「聲音」來理解基隆的電影。他說，基隆的雨聲、港口聲、市場聲、廟口聲，還有防空洞裡的回音，都是城市記憶的一部分，也能透過電影轉化成新的影像語言。

基隆市議長童子瑋（左）接見導演大川崇允（右），開心用手機合照。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋說，期待《我聽見你》未來不只在台灣被看見，也能透過影展與串流平台，走向更多國際觀眾。他表示，無論是釜山影展，或是鹿特丹、柏林、東京等國際影展平台，以及未來可能的OTT發行，都有機會讓基隆用不同方式被世界聽見、看見，也讓城市美學被更多人理解。

基隆市議長童子瑋（右）接見導演大川崇允與製作團隊，童子瑋親自導覽解說。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋補充，未來基隆也可以和劇組發展更多合作，包括在基隆舉辦特映場、整理電影取景地圖，都讓電影和城市產生更深連結，延伸成城市觀光與地方文化的共同創作。他強調，基隆未來要成為更友善的影視拍攝城市，讓更多國內外劇組願意來基隆創作，讓更多年輕人接觸聲音設計、場景美術與電影製作，讓世界一起聽見基隆。

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