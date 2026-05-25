自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

童子瑋接見坎城影展導演大川崇允 感謝聽見基隆

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣、日本、韓國三方共同製作電影《我聽見你》（I Hear You）劇組近日來到基隆拍攝，基隆市議長童子瑋今天（25日）接見導演大江崇允與製作團隊。童子瑋表示，《我聽見你》選擇基隆作為重要場景，不只是一部電影來到基隆取景，更代表基隆有機會進入跨國影視製作鏈，讓更多不同市場的觀眾看見這座城市，也能透過導演精心安排的聲音表現「聽見基隆」。

基隆市議長童子瑋（左）接見導演大川崇允。（基隆議長童子瑋提供）基隆市議長童子瑋（左）接見導演大川崇允。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋表示，這次《我聽見你》從導演、製作團隊到演員陣容，都橫跨台灣、日本、韓國，對基隆來說，是一次很重要的國際影視合作機會，尤其大江崇允導演是《在車上》（Drive My Car）的共同編劇之一，也曾獲奧斯卡最佳國際影片、坎城影展最佳劇本獎殊榮。他指出，基隆不只是台灣劇組熟悉的拍攝城市，也有條件成為國際劇組取景與創作的重要場域，透過電影讓城市走向更大的舞台。

基隆市議長童子瑋（右）接見導演大川崇允（左）。（基隆議長童子瑋提供）基隆市議長童子瑋（右）接見導演大川崇允（左）。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋指出，過去大家認識基隆，常常想到港口、夜市與雨都，但這部電影很特別，不只是拍攝基隆城市的外觀，導演說這是一部從「聲音」來理解基隆的電影。他說，基隆的雨聲、港口聲、市場聲、廟口聲，還有防空洞裡的回音，都是城市記憶的一部分，也能透過電影轉化成新的影像語言。

基隆市議長童子瑋（左）接見導演大川崇允（右），開心用手機合照。（基隆議長童子瑋提供）基隆市議長童子瑋（左）接見導演大川崇允（右），開心用手機合照。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋說，期待《我聽見你》未來不只在台灣被看見，也能透過影展與串流平台，走向更多國際觀眾。他表示，無論是釜山影展，或是鹿特丹、柏林、東京等國際影展平台，以及未來可能的OTT發行，都有機會讓基隆用不同方式被世界聽見、看見，也讓城市美學被更多人理解。

基隆市議長童子瑋（右）接見導演大川崇允與製作團隊，童子瑋親自導覽解說。（基隆議長童子瑋提供）基隆市議長童子瑋（右）接見導演大川崇允與製作團隊，童子瑋親自導覽解說。（基隆議長童子瑋提供）

童子瑋補充，未來基隆也可以和劇組發展更多合作，包括在基隆舉辦特映場、整理電影取景地圖，都讓電影和城市產生更深連結，延伸成城市觀光與地方文化的共同創作。他強調，基隆未來要成為更友善的影視拍攝城市，讓更多國內外劇組願意來基隆創作，讓更多年輕人接觸聲音設計、場景美術與電影製作，讓世界一起聽見基隆。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中