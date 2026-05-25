張凌赫深夜寵粉大翻車！發Live圖變靜態 親自動手克服「Bug」

張凌赫親自修復系統Bug。（資料照；翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕以帥氣高冷形象圈粉無數的中國大勢男神張凌赫，私底下真誠性格在演藝圈相當出名。今（25）日凌晨，他無預警空降個人微博官方粉絲看板發送福利，原本想用當下最流行的「原況照片（Live Photo）」跟粉絲道晚安，怎料系統卡住變成靜態死圖。這場深夜翻車意外激發出他大學主修電機工程的「學霸魂」，他不靠經紀人，自己留在線上研究Bug，超執著的舉動讓粉絲笑虧：「理工男的勝負欲真的不能開玩笑！」

這場有趣的深夜小插曲源自於張凌赫的寵粉舉動。他原本上傳了一張手持口袋相機的帥氣原況照片，想要展現動態帥姿，結果貼文送出後照片卻一動也不動。不知情的粉絲還在底下留言盲猜：「哥哥今天怎麼不笑呢？」這才讓張凌赫驚覺出包，當場像做錯事的小學生一樣，在留言區著急吐槽：「這明明是個 live，咋不動了！」

請繼續往下閱讀...

不服輸的他隨後徹底展現行動派作風，沒有求助任何工作人員，直接在手機前研究起系統漏洞。神奇的是，短短幾分鐘後，他還真的成功克服Bug，重新發布了一則右上角帶有「LIVE」標籤、高畫質且順暢擺動的全新帥照，並傲嬌地配上熱門的水豚君貼圖，滿足寫下：「動了就行，晚安。」超真實又接地氣的舉動，再度讓大批粉絲被他的反差魅力給融化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法