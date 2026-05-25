72歲羅大佑宣布返鄉！親揭「明天會更好」心聲 黃韻玲也來了

羅大佑攜春龍交響樂團首度插旗北流開唱。（媒體棧 / 大右音樂 / 超級圓頂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕72歲華語音樂教父羅大佑即將迎來出道 50 周年，將為家鄉歌迷打造旗艦版《所以明天會更好》羅大佑春龍交響宴，盼藉由流行融合古典跨界演繹，重新詮釋自身近半世紀的時代經典之作，在帶領大家走過動盪不安的2026年的同時，能一同展望「所以明天會更好」的未來。

羅大佑即將迎來出道 50週年。（媒體棧 / 大右音樂 / 超級圓頂提供）

歷經三年巡演、走訪全球27座城市後，羅大佑宣布將於8月15、16日在北流舉辦《所以明天會更好》羅大佑春龍交響宴；特別以《所以明天會更好》作為全新命名，除了象徵自己迎來全新音樂篇章，更期盼透過《明天會更好》這首乘載著40年集體記憶與情感的金曲做為貫穿演出的主軸核心。

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提及會以《明天會更好》當成此次演出主軸的想法，其實來自於羅大佑有感於近日世界因戰爭、通膨及油價而動盪不安的局勢；他感性表示：「2026年世界局勢劇烈動盪導致人心惶惶，此時更需要能挽回人心的旋律。」回想起日前在美西、美東巡演時，當全場再度高唱《明天會更好》，台下華僑群起激昂大合唱的強烈反應，讓他更加堅定此次演出的信念，也驗證了經典歌曲在40年後撫慰亂世的不可替代性。

羅大佑北流演唱會將以「巨蛋規格」打造。（媒體棧 / 大右音樂 / 超級圓頂提供）

至於台北場特別加上「所以」二字的命名契機，羅大佑透露近期受到披頭四1969年經典曲《Because》的啟發而寫出新歌《所以》，「這首歌創作靈感起源於在生命歷程中觀察到人類歷史不斷在起伏與轉折中度過難關，無論是97年過渡、千禧蟲、SARS、疫情到如今的戰火，總能靠著集體智慧化危機為轉機。」

身為音樂家的他期望透過創作化為對抗世界變局的堅韌力量，「現在已經到了另外一個世界局面，大家都共同體認到越來越緊張的時候，也該是時候讓一個已經過了70歲的作曲家，把自己生命裡面所寫的歌曲總結在一次演出。」 因此他特別用新歌《所以》作為答覆：「正因為眾人共同承擔與努力過，人類命運始終不會向厄運低頭，所以明天會更好！」

《所以明天會更好》羅大佑春龍交響宴8/15、8/16北流登場。（媒體棧 / 大右音樂 / 超級圓頂提供）

有別於過去三年巡演以各城市音樂廳表演形式呈現，此次《所以明天會更好》羅大佑春龍交響宴特別全面升級為「巨蛋規格」舞台製作，除了原有春龍交響樂團合聲編制外，也將再度邀請曾多次合作的國際指揮家連芳貝所帶領的台大合唱團參與演出，還特別力邀金曲製作人黃韻玲助陣，並預告將共同演繹羅大佑於2025年發表的作品《望青春風》，為演出增添深刻且動人的音樂篇章。

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