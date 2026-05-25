《少女小漁》劉若英重回紐約看WNBA 報喜9月高雄有約

〔記者陳慧玲／台北報導〕劉若英曾在不同影展多次獲得影后肯定，另外在歌唱方面，她也唱過許多動人經典曲，近期她飛往美國開唱，完成美西和美東3場「飛行日」巡演，其中包括重遊她第一部電影《少女小漁》拍攝城市紐約。

劉若英完成美國巡演，帶給歌迷許多難忘回憶。（相信音樂提供）

完成了美國洛杉磯、聖荷西、紐約3城演唱會，劉若英對台下歌迷說：「希望你們今晚覺得一切都是值得，我們飛了這麼遠，帶著四面台來到美國，其實不是那麼容易，一切都是希望呈現好的表演給大家，謝謝你們！」

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為了原汁原味呈現「飛行日」巡演精采度，劉若英與團隊帶著14組貨櫃、150名工作人員將這套演唱會絕美的四面舞台，以及飛天鯨魚、旋轉巨熊等大型道具盡可能完整呈現，還獻唱《很愛很愛你》、《後來》、《成全》等經典歌曲，陪伴歌迷一起回味青春。

劉若英到美國巡演，準備許多經典曲目。（相信音樂提供）

在紐約演出前，劉若英走走看看，先到時代廣場看自己演唱會的巨幅LED看板廣告，還提前去演唱會演出場地紐約Barclay Center觀賞WNBA的New York Liberty和Golden State Valkyries女籃賽事，為了對抗時差，她維持運動，在城市慢跑，就為了能在演出上保持最佳狀態。

劉若英到紐約時代廣場，看看自己演唱會的巨幅LED看板廣告。（相信音樂提供）

完成紐約演唱會，相信音樂也驚喜透露，睽違3年，劉若英的「飛行日」演唱會將在9月正式返場高雄巨蛋，詳細資訊將在近期公佈，這對不斷敲碗的台灣歌迷來說絕對是最好消息。

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