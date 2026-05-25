《萌學園》世紀合體！阿本劉書宏《百味人生》重現魔法招式 16年孽緣曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕阿本驚喜客串三立八點檔《百味人生》，一進劇組就深刻感受到台語八點檔的震撼威力，直呼：「真的超難！」這次他與認識16年的好友劉書宏久違合作，飾演其留學回國的好友「Mikey」。兩人一見面就大演偽BL戲碼，曖昧互動讓飾演劉書宏老婆的邱子芯醋意大發，意外引發一連串令人捧腹的趣味火花。

阿本（右）客串《百味人生》，劉書宏（左）指導台語竟然「教錯音」。（三立提供）

談到過去對八點檔的印象，阿本笑說沒真正演過時，只覺得好像永遠都在賞巴掌、下跪或跳懸崖，「因為大家看到的通常都是很誇張的預告」。但這次真正投入拍攝後，他完全改觀，發現裡面有許多細膩的生活與有趣的台語文化。

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阿本（左）客串《百味人生》，摸劉書宏（右）胸肌，搞笑上演「偽BL曖昧」。（三立提供）

不過，最讓阿本吃驚的還是現場超高速的拍攝節奏，他驚魂未定地透露：「我剛剛一度以為還在彩排，結果其實已經正式開錄了」。由於現場通常只簡單走位一次就直接正式開拍，且拍攝量大、工時長，演員必須瞬間進入情緒，讓他直呼壓力超大，更被同劇演員的深厚功力震撼，狂讚：「真的超厲害！」幸好這次角色設定是從美國回來，台語帶點「ABC腔」反而變成合理的趣味設定。

阿本（中）客串《百味人生》，搞笑與劉書宏（左）上演「偽BL曖昧」，讓邱子芯（右）醋意大發。（三立提供）

阿本與劉書宏上一次同劇合作，已是多年前的經典魔法偶像劇《萌學園》系列。阿本笑說：「以前是用魔法對打，現在是真的用肌肉對打！」劉書宏這次還熱心幫忙指導台語，沒想到卻意外「教錯」，讓阿本當場笑翻。阿本透露，自己常常抓不準發音音調，幸好邱子芯即時糾正，他分享：「很多都是最台、最道地的講法，那個音真的超難」。雖然挑戰不小，但他坦言演得非常開心，未來也不排斥長期加入台八陣容。

阿本（中）客串《百味人生》，搞笑與劉書宏（左）上演「偽BL曖昧」，讓邱子芯（右）醋意大發。（三立提供）

對於好友加入，劉書宏難掩興奮地表示，上週看到劇本寫著「阿本來演《百味人生》」時，當場超驚訝，「他竟然來了，我真的蠻開心的，跟他認識也16年了」。他更笑虧兩人從當年主持《Channel V》到《萌學園》定裝巧遇，「我們的孽緣就這樣一路延續下去」。

阿本（左起）客串《百味人生》，搞笑與劉書宏上演「偽BL曖昧」，讓邱子芯（右）醋意大發。（三立提供）

最讓兩人驚喜的，莫過於編劇埋下滿滿的回憶殺。劉書宏透露，劇中竟真的重現了當年《萌學園》的經典招式橋段，讓他直呼：「沒想到三立編劇真的很敢寫，我們以前的招式竟然真的重現了」。他也感性表示，這場世紀合體不僅圓了兩人的夢，對看著《萌學園》長大的粉絲來說更是別具意義。

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