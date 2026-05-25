腫瘤大如5個月孕肚！名主持人驚傳罹卵巢癌 擴散盲腸「人工造口」保命

施可瑩曬出病床照，網友紛紛為她加油打氣。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港主持人施可瑩近期透露罹患卵巢癌，腫瘤大到像孕肚一樣，不過她並沒有放棄，積極接受治療，只是後來又發現癌細胞擴散到盲腸，只能做「人工造口」保命。她強調自己會積極接受治療，希望大家繼續給予鼓勵，網友也紛紛祝福她早日康復。

施可瑩昨天（24日）在IG上曬出病床照，坦言最近工作量銳減、沒有發文是因為生病了。她婉婉道來，稱自己在去年上半年因為輸卵管積水11公分、轉了兩圈，因此動刀接受治療。結果到了去年10月，又發現卵巢有一個10公分的腫瘤，後來長到17公分，大小跟懷孕5個月的孕肚差不多，不過還是照常前往工作。

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直到今年做完泰國CP「LingOrm」、電影《尋秦記》的見面會之後，她決定要好好治療，但因為公立醫院太難等，只好先去私立醫院，今年2月這才發現罹患了卵巢癌。更戲劇化的是，癌細胞已經擴散到盲腸，今年4月終於等到了公立醫院去做子宮切除手術，本以為化療6次就OK，沒想到比想像中嚴重，不得不做「人工造口」保命，讓她一度無法接受，擔心成為親朋好友的負擔。

施可瑩表示，其實本來沒有想要公開病情，想要一邊養病一邊工作，但情況沒有想像中的好，一直推到工作邀約也不好意思，因此決定向大眾說明，希望大家體諒。施可瑩表示，接下來可能無法以主持人的身分跟大家見面，希望「金主」們可以換個方式繼續支持她。

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