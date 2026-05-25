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記者提問「老了很心酸」！64歲哈林霸氣反殺：跟我有什麼關係？

「哈林」庾澄慶展現高EQ。（資料照；翻攝臉書）「哈林」庾澄慶展現高EQ。（資料照；翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國節目《歌手2026》日前盛大舉辦首發記者會，現場大咖雲集，沒想到卻爆出無禮插曲！現年64歲的台灣金曲歌王「哈林」庾澄慶作為首發陣容驚喜現身，竟遭中國媒體當場拋出帶有年齡歧視的爭議問題，詢問他如何看待網傳「人老了幹什麼都很心酸」這句話。尖銳提問一出，全場來賓瞬間傻眼，現場氣氛一度降到冰點，所幸身經百戰的哈林展現大將之風，僅用一句話就讓無禮記者當場吃癟！

當天記者會上，該名中國記者提問時直白表示，現在網路上流傳一句「人老了幹什麼都很心酸」，以此詢問哈林的理解，並質疑他面對這麼多年輕的挑戰者「有沒有信心」。此話一出，台下不少歌手與嘉賓紛紛露出不可置信、不以為然的表情，大批網友事後看到片段也氣炸，痛批該媒體「超級沒禮貌」、「根本是公開進行年齡歧視」。

面對刻意刁難，曾主持過多檔天王級綜藝的哈林不僅沒有動怒，反而大展幽默細胞，先是笑稱自己對這個問題不是很了解，隨後用開朗的招牌笑聲正面回擊：「『人老了做什麼都很心酸』，跟我有什麼關係？哈哈！」緊接著更霸氣補上一句：「我寧願心酸，也不要有遺憾。」超高情商的絕殺回應，瞬間逆轉尷尬氣氛，全場隨即爆出如雷掌聲，網民更瘋狂大讚：「薑還是老的辣，哈林哥帥炸！」

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