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娛樂 最新消息

直擊！高鐵延誤改站站停 上了車還是有一大狀況

〔記者陳慧玲／嘉義報導〕美秀集團昨（24日）晚在家鄉嘉義完成第二場演唱會，事後在社群討論度相當高，歌迷回味演出中的興奮感受，不少粉絲大讚這次演出除了歌單精彩，燈光也讓人印象深刻，玖壹壹洋蔥昨帶老婆去看演出，事後也去和團員開心合照，洋蔥的出現會場也意外成為焦點，許多歌迷興奮要求和他合照，洋蔥也親切答應。

高鐵因訊號異常大延誤，即使上了列車，發車時間也未定。（記者陳慧玲攝）高鐵因訊號異常大延誤，即使上了列車，發車時間也未定。（記者陳慧玲攝）

不少從外縣市來看完美秀集團演出粉絲，選擇今天才離開嘉義，沒想到高鐵受到訊號異常大延誤，從今天上午8點起取消原班表各班次列車，改採雙向每小時各3班自由座列車，從高雄到南港站站停車，高鐵也加開不少加班車，記者完成美秀集團採訪將北返，在嘉義高鐵站看到有民眾大排長龍辦理退票或退費。因為高鐵表示，列車抵達旅客訖站時間若較時刻表原訂時間延遲30分鐘以上未滿60分鐘者，將退還實收票價百分之50；若延遲60分鐘以上者，將退還實收票價。

美秀集團完成嘉義兩場演唱會，後續討論度相當高。（美秀集團提供）美秀集團完成嘉義兩場演唱會，後續討論度相當高。（美秀集團提供）

玖壹壹洋蔥（中）看完演唱會，也和美秀集團開心合照。（翻攝自Threads）玖壹壹洋蔥（中）看完演唱會，也和美秀集團開心合照。（翻攝自Threads）

儘管上了列車，但高鐵車上人員廣播，表示：「目前狀況雖已排除 但是南下北上列車均有延誤，暫時無法發車。」因此列車雖進站，民眾也上車，但是列車究竟何時可以出發，仍充滿變數。

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