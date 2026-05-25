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張曼玉法國郊區現況曝！素顏熬無花果醬 網讚：頂級退休生活

張曼玉近期在社群分享製作無花果醬。（翻攝小紅書）張曼玉近期在社群分享製作無花果醬。（翻攝小紅書）

〔記者胡御柔／台北報導〕現年61歲的傳奇影后張曼玉，近年選擇定居歐洲，過著深居簡出的低調生活。不過，自去年起她打破神祕作風，開始透過社群平台與大眾分享日常。近日，她再度驚喜上傳新影片，大方公開自己在法國波爾多郊區熬煮無花果醬的隱居日常。影片中她全程不施脂粉、穿著樸素，一邊慢火顧爐火、一邊與友人談笑風生，洗盡鉛華的自在模樣，讓無數網民稱羨直呼：「這根本是夢想中的神仙退休生活！」

張曼玉近期在社群分享製作無花果醬。（翻攝小紅書）張曼玉近期在社群分享製作無花果醬。（翻攝小紅書）

張曼玉在影片中透露，因為居住在法國鄉野，生活節奏明顯放慢，終於有大把時間能重拾過去忙碌時無法顧及的興趣。她笑說，前陣子剛好採收了庭院裡的大量無花果，便決定挑戰親手熬成果醬。從削切水果、慢火熬煮到裝罐密封，她全程不假他人之手，還對著鏡頭大方分享心法，表示做果醬其實很簡單，只要有水果、糖和檸檬汁，加上「耐心」就能完美封存美味。

除了下廚當廚娘，張曼玉近年對園藝與農作也產生濃厚興趣。她先前不僅曾分享在法國住所修剪庭院、採摘鮮果的畫面，早前甚至還拍片記錄自己在香港住所天台「收成芋頭」的逗趣模樣。看著這位昔日坎城影后如今捧著剛出土的芋頭、無花果笑得像個孩子，粉絲紛紛感性留言：「現在的她看起來真的很自在」、「完全沒有偶像包袱」、「真正高級的生活，往往最簡單。」

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