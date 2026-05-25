張柏芝還是好紅！ 46歲生日粉絲趕赴約

張柏芝23日生日前夕，在中國江蘇崑山舉行一場充滿溫暖、感動和驚喜的生日見面會。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星張柏芝24日歡度46歲生日，前一天23日在中國江蘇崑山舉行一場充滿溫暖、感動和驚喜的生日見面會，在象徵愛與傾心的粉色海洋中、與各地粉絲共赴這場歲月不敗、雙向陪伴的美好之約。

見面會中，張柏芝感謝粉絲20多年來的陪伴：「我的生命是父母給予的，我十分感激他們。同時，我也非常感謝粉絲們，我人生中最珍貴的收穫就是你們的每一秒都與我生活在同一時空，這份緣分很特殊，我格外珍惜。這麼多年來，你們為我背負了太多的眼淚和委屈，我的勇氣一直都是你們給予的！」

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見面會雖然下午才開始，但很多粉絲一大早就來到現場，在她的立體生日立牌前拍照、拍影音留念，現場還滾動播放短片，講述她20多年的耀眼人生軌跡，從1997年憑藉《任何天氣》風靡歌壇的青春少女，到締造白金唱片佳績的實力歌手。

接著又介紹張柏芝從《星願》、《忘不了》裡令人難忘的銀幕形象，到榮獲香港金像獎影后的實力派演員，生日會當天，她在粉絲熱烈歡呼與尖叫中，身穿白色學生裝造型走上舞台，得知粉絲由香港、北京等地趕來，令她非常感動：「今年我46歲了，46歲之後我才真正進入人生最舒適的時刻。你們是我人生的一部分，所以今年的生日我一定要和你們一起過。」

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