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李連杰被指換年輕武僧心臟 不忍了直球回應

63歲李連杰近來屢傳健康亮紅燈。（資料照，記者陳奕全攝）63歲李連杰近來屢傳健康亮紅燈。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕影壇「功夫皇帝」李連杰近年屢傳健康亮紅燈，3月來台出席心靈講座，當時他氣色紅潤狀態良好，豈料時隔一個月被發現在新加坡出席法會臉色憔悴發黑，健康狀況再被關注。

李連杰健康問題早不是新聞，他曾在2013年確診甲狀腺功能亢進，受藥物影響，一度出現身形暴脹、面容蒼老憔悴，甚至被指「斷崖式衰老」，網路更瘋傳他「換心回春」、「飲童血續命」等荒謬無稽陰謀論。

近日在訪談中，李連杰再次提及個人健康問題，對於被指「換年輕武僧心臟」陰謀論，他鄭重表示：「你說我啥都行，反正我死都被人說過好多次了....但說年輕武僧，20來歲，二次傷害人家，他家裡的人怎麼想，這非常嚴重。」更稱有不在場證明，表示武僧過世時，他人在新疆。

今年3月，李連杰來台出席講座上首度澄清外界許多無稽之談，他說：「有人說我換心臟，我也沒病為甚麼要換？還說我吃小孩，清燉還是紅燒？」解釋自己是因去年頸部良性肉瘤手術後，染黑頭髮，精神狀態有所改善，卻被外界過度解讀。他當時坦然面對生死，直言從不擔心死亡，反而認為沒有目標地「長壽」是一種折磨。

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