何妤玟稱成人平台直播不OK 言論惹惱王俐人

王俐人上個月25日上SWAG《華語AV復興大作戰》直播，穿性感深V睡衣激凸上陣，甚至還直接裸上身讓男優塗精油按摩，大尺度香豔畫面讓大批朝聖的網友嗨翻。（Swag提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王俐人因激凸賣吹風機爆紅，又大尺度登上SWAG直播引爆話題，卻爆出另一女星何妤玟被問到是否跟進，表示不會考慮成人平台，據說此言論讓王俐人很不爽而產生心結。

上個月26日，何妤玟出席好友田舞陽婚禮，面對王俐人寫下「流量神話」，媒體紛紛關心何妤玟是否有意跟進？對此，何妤玟直言雖然與平台老闆有私交，但目前完全不考慮加入，「我不OK，目前也沒有收到邀約。」

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何妤玟婉拒SWAG邀約，表示若想看性感的她，歡迎去買寫真。（資料照，記者陳逸寬攝）

訪問中，何妤玟笑稱如果粉絲想看性感且完整的自己，歡迎去支持她的寫真年曆，並強調會透過自己的網站經營，展現成熟女性的魅力，目前仍維持100%單身狀態。

《鏡週刊》報導，何妤玟的正常回應，傳到王俐人耳裡很不是滋味，據悉王俐人私下抱怨，「明明何妤玟上節目很愛講性生活，為什麼要把成人平台講得好像很不好。」又說：「何妤玟自己也要拍寫真集，幹嘛這樣講我。」似乎對何妤玟發言很介意。

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