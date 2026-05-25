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票房奇蹟！《愛你致死不渝》北美次週逆勢成長30％超會賺

〔記者許世穎／綜合報導〕口碑驚悚片《愛你致死不渝》（Obsession）持續在北美票房大爆發！上週末（5月22至24日）較上映首週1600萬美金的票房不跌反升，再進帳2200萬美元（約台幣6.92億元），若加上週一（25日）美國將士陣亡紀念日連假，預估4天票房更將達2820萬美元（約台幣8.87億元），比首週末逆勢成長30%，創下近年恐怖片市場極為罕見的驚人成績。

《愛你致死不渝》在北美叫好叫座，已成為今年最賺錢的電影之一。（翻攝自IMDB）《愛你致死不渝》在北美叫好叫座，已成為今年最賺錢的電影之一。（翻攝自IMDB）

截至目前，《愛你致死不渝》北美累積票房已達5850萬美元（約台幣18.39億元），全球票房則突破7400萬美元（約台幣23.27億元），而本片製作成本甚至不到100萬美元（約台幣3145萬元），堪稱今年最賺錢電影之一。

該片由YouTube竄紅創作者柯瑞巴克自編自導，首部長片作品便一鳴驚人，勇奪錫切斯奇幻影展三項大獎。電影以「如果願望能實現，你願意付出多大代價？」作為核心命題，描述癡情男子貝爾為了贏得心儀對象妮琪芳心，意外的與惡魔進行了一場扭曲的「許願」，將愛情執念與扭曲慾望推向駭人深淵，徹底粉碎男性對浪漫關係的美好幻想。

電影上映後不只在年輕觀眾間掀起熱議，影評與觀眾口碑也同步炸裂，CinemaScore觀眾評分給出恐怖片極為少見的「A-」高分，爛番茄影評網新鮮度更高達94%。Comscore市場分析師保羅德加拉貝迪安（Paul Dergarabedian）更直言：「我甚至不記得自己是否看過一部電影在第二週還能出現這種漲幅。」他認為，這代表觀眾真正「擁抱了這部電影」。

《愛你致死不渝》以失控的許願為主軸，打破浪漫愛情迷思。（翻攝自IMDB）《愛你致死不渝》以失控的許願為主軸，打破浪漫愛情迷思。（翻攝自IMDB）

事實上，恐怖片向來被視為「首週型電影」，上映後票房通常會快速下滑，因此《愛你致死不渝》的逆勢成長也被外界視為近年市場少見的特殊現象。根據統計，本片有高達75%的觀眾年齡介於18至25歲之間，顯示年輕世代對原創恐怖片的支持度正持續攀升。

曾打造《窒友梅根》、《闇黑電話》等作品並參與本片的「布倫屋」製片傑森布倫也表示：「現在有一批新的年輕觀眾，對恐怖片展現出非常鮮明、甚至偏非主流的品味。」

發行商焦點影業（環球的子公司）此次並未採用獨立電影常見的「小規模上映後逐步擴大」策略，而是直接於全美超過2000家戲院同步上映。發行主管麗莎邦奈爾表示，電影並未依賴IMAX等高票價影廳，卻依然打破市場預期，「這部電影是用最經典、最傳統的戲院模式成功的。」

此外，片商上映前也透過大量創意行銷成功炒熱話題，包括販售片中關鍵許願道具「One Wish Willows」，結果短時間內便被搶購一空；後續更在洛杉磯與紐約街頭設置神秘廣告看板，以女主角妮琪愈發偏執的簡訊、語音訊息與送貨內容作為宣傳，引發社群瘋狂討論。

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