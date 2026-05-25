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娛樂 最新消息

《曼達洛人與古古》稱霸北美連假！4天吸金破1億美金

《曼達洛人與古古》毫不意外登上北美票房冠軍。（盧卡斯影業提供）《曼達洛人與古古》毫不意外登上北美票房冠軍。（盧卡斯影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕《星際大戰》暌違近7年再度推出的大銀幕新作《曼達洛人與古古》，上週末（5月22至24日）於北美開出8200萬美金（約台幣25.78億元）的首週票房，若加上週一（25日）陣亡將士紀念日，連假4天則預估可達1.02億美金（約台幣32.08億元），順利登上北美票房冠軍。

不過，這樣的成績在業界也引發兩極評價，全因《星際大戰》畢竟是好萊塢最具代表性的電影IP之一，外界原先對票房抱有更高期待。而雖然整體開片表現被認為與近年系列電影相比略顯保守，但在後疫情時代能突破1億美金已屬亮眼表現。

2018年上映的《星際大戰外傳：韓索羅》，為《星際大戰》上映電影最低開片，當時首週末票房為8400萬美金、4天連假累積1.03億美金（未計通膨）。之後因評價與口碑表現不佳，後續票房迅速失速，全球最終僅收3.92億美金，對比近3億美金製作成本，成為《星際大戰》系列首部在院線虧損的電影。

相較之下，《曼達洛人與古古》製作成本約1.65億美金（約台幣51.89億元），規模明顯較精簡，且觀眾評價也相對正面，在CinemaScore出口民調中拿下「A-」成績，優於《STAR WARS：天行者的崛起》的「B+」。

電影由《鋼鐵人》導演兼飾演「快樂」的強法洛執導，故事延續Disney+影集《曼達洛人》第三季，描述佩德羅帕斯卡飾演的丁賈林，與人氣角色古古在帝國殞落後的銀河展開全新冒險。

海外市場方面，《曼達洛人與古古》目前累積6400萬美金（約台幣20.13億元），全球3天票房達1.45億美金（約台幣45.60億元），4天則上看1.65億美金（約台幣51.89億元）。

《曼達洛人與古古》全台持續上映中！

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