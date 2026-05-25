人生有多少23年？ 名廚古錐師經營餐廳熄燈

古錐師經營餐廳昨晚畫下句點。（翻攝自古錐師臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕名廚、三立都會台「型男大主廚」節目的基本咖「古錐師」郭主義經營23年餐廳24日晚間結束營業，站在餐廳門口，看著熟悉的招牌、熟悉的桌椅、熟悉的廚房，古錐師坦言心裡真的有一種說不出的酸楚。

人生有多少個23年？古錐師昨晚在臉書發文坦言把人生最精華的歲月，全部留在這間餐挺裡，「從年輕時一股傻勁，每天站在爐火前拚命炒菜，到現在頭髮白了、體力也不像從前，這間店陪著我走過人生太多風風雨雨。有歡笑、也有眼淚，有生意最好的時候，也有辛苦到快撐不下去的時候。」

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但不管多累，只要聽到客人一句：「古錐師，真好吃！」他就覺得一切都值得了。最讓古錐師感動的是，很多客人從年輕吃到現在，從情侶變夫妻，再帶著自己的孩子回來吃飯，他說：「你們吃的不只是料理，更像一起陪我走過人生；這裡不只是餐廳，它像我的青春、我的舞台、我的人生。」

古錐師說，未來他一定都會非常想念，「餐廳要結束營業了，說真的，我心裡很不捨，但天下沒有不散的筵席，人生就是這樣，有相聚，也會有告別。」

儘管如此，古錐師仍相信，人情味不會結束，他堅信未來不管在哪裡，依然會帶著感恩的心，

繼續努力走下去。

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