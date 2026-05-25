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娛樂 音樂

日本雙樂團夢幻登台！血肉果汁機壓軸 「開圈、死牆」炸裂基隆港

〔記者傅茗渝／台北報導〕北臺灣樂迷期盼已久的指標性音樂品牌「2026愛嶼搖滾音樂祭」，23日於基隆國門廣場及海洋廣場熱鬧開唱。今年主辦單位破天荒規劃大規模的三大舞台設計，總計邀請超過40組豪華卡司。首日現場湧入大量聽團仔朝聖，在海風與重節奏的交織下，徹底點燃基隆港邊的搖滾靈魂。

重金屬人氣天團「血肉果汁機」強勢扛下首日壓軸。（三立提供）重金屬人氣天團「血肉果汁機」強勢扛下首日壓軸。（三立提供）

首日演出自中午便拉開序幕，由多組人氣樂團接力轟炸。實力派樂團「Who Cares 胡凱兒」、帶來極致跳舞搖滾的《P!SCO》、曲風狂放的《SHOOTUP》以及熱血滿點的《普通隊長Captain ordinary》輪番登台，隨著夜幕低垂，現場氣氛越晚越嗨。

本次音樂祭的最大亮點，莫過於首度跨海邀請的日本大勢樂團，來自名古屋的「Maki」與岐阜的「KUZIRA」。兩團首度在港邊開唱，便展現極具爆發力的高品質演出，與台下樂迷展開充滿渲染力的熱情互動，現場高潮迭起，贏得聽團仔一致讚賞。

名古屋人氣樂團「Maki」於愛嶼搖滾舞台熱力開唱。（三立提供）名古屋人氣樂團「Maki」於愛嶼搖滾舞台熱力開唱。（三立提供）

而讓全場引頸期盼的壓軸重擔，則由金曲重金屬天團「血肉果汁機」強勢扛下。當充滿辨識度的重節奏與嘶吼聲響起，全場氛圍瞬間堆疊到最高點！在樂團的帶領下，台下樂迷瘋狂激盪，經典的「開圈」、「死牆」等搖滾衝撞動作在港邊一再上演，讓基隆港的熱血與狂熱為首日活動畫下完美句點。

除了成名樂團引爆現場，主辦單位也將聚光燈分給了新生代音樂人。由「愛嶼搖滾校際音樂大賽」選拔出的優秀學生樂團「白色」與「文明人 The civilized」，昨也正式登上愛嶼搖滾的大舞台，展現初生之犢不畏虎的音樂實力。

「KUZIRA」首度在基隆港邊登台。（三立提供）「KUZIRA」首度在基隆港邊登台。（三立提供）

基隆市文化觀光局江亭玫局長對此表示：「『愛嶼搖滾』已逐漸成為北臺灣樂迷5月的固定行程，而基隆市文化觀光局希冀藉由這個舞台，讓更多的好聲音被看見，也因此設立了全國性的比賽，除選出潛在的好聲音外，更特別設立了基隆特別獎-『嶼音獎』，讓基隆新一代的樂手也能被全國樂迷看見。」周邊更進駐了集結23家品牌的「2026潮嚮．山海基隆-青創市集」，並結合在地商圈推出期間限定活動。

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