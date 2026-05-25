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方志友楊銘威傳婚變2個月首同框！陳意涵王柏傑「酒友局」神助攻

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友、楊銘威結婚11年，3月驚傳協議離婚，盛傳兩人因為男方愛喝酒、女方愛在節目數落老公，加上教育觀念不合，酒後大吵一架，甚至一度鬧到各自請律師諮詢，決定協議離婚。沉澱兩個月後，昨（24日）兩人的星友陳意涵、王柏傑在社群大曬聚餐照，間接宣告這場婚姻危機全面破冰。

星友王柏傑（後排左二）、陳意涵（後排右一）牽線當和事佬，方志友（後排左三）、楊銘威（前排）關係回暖。（翻攝自Instagram）星友王柏傑（後排左二）、陳意涵（後排右一）牽線當和事佬，方志友（後排左三）、楊銘威（前排）關係回暖。（翻攝自Instagram）

自從2024年底方志友生日後，夫妻就再也沒發過甜蜜合照。方志友當時還澄清是因為私下邋遢、帶小孩出遊很難拍照。直到3月傳出婚變、經紀人集體打太極回應「有沒有離婚目前沒聽說，所以不再做任何回應」後，兩人的關係卻默默在私底下「微加熱」。

眼尖網友就發現，方志友近期拍片吃甜點時「背景的冰箱上還夾著兩人生活照」，甚至還大方幫老公轉發新戲宣傳影片。據悉，夫妻後來一個忙著錄實境綜藝、一個進劇組拍戲，冷靜拉開距離後，為了守護一雙逐漸長大的兒女，方志友開始積極檢討自己，不再對外抱怨另一半，兩人都願意各退一步，婚姻有挽回餘地，讓守護家庭成為坐下來理性對話的關鍵契機。

方志友近日分享甜點照，冰箱上還夾著與楊銘威的生活照。（翻攝自Instagram）方志友近日分享甜點照，冰箱上還夾著與楊銘威的生活照。（翻攝自Instagram）

然而，這場驚喜的破冰，全靠演藝圈的超級好人緣。在陳意涵與導演許富翔夫妻、李李仁以及王柏傑的6人星友聚會中，大合照竟是楊銘威親自掌鏡，鏡頭前，方志友坐在對面，超級俏皮地歪頭比YA，全場氣氛看起來歡樂到不行。

雖然照片中看不出楊銘威、方志友的具體互動，但能同時出席這場「酒友局」，可見關係早已化冰。好哥們王柏傑也在限時動態上標記了陶晶瑩，調皮喊話：「姐我們等你呦。」看來這群星友們為了當這對小倆口的和事佬，也是操碎了心。

隨著這張大和解同框照曝光，方志友後天（27日）將公開出席活動，勢必得正面迎擊媒體的婚變拷問。

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