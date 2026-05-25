BL男神泰國出事了！4帥挑戰火舞險燒毛 下秒集體翻船崩潰

《泰好玩是真的》紀成澔（右起）、葛兆恩、夏和熙、楊翹碩受邀出席旅展，大聊泰國旅程幕後爆笑趣事。（結果娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏和熙、葛兆恩、紀成澔、楊翹碩曾合作BL劇《我說愛你是真的》，4帥24日受邀出席由東南旅遊參與的第20屆台北國際觀光博覽會，現場與粉絲近距離互動，並驚喜宣布直式網路實境Vlog《泰好玩是真的》即將於6月5日開播。現場更提前曝光爆笑花絮與失控插曲，氣氛嗨翻全場。

《泰好玩是真的》葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、楊翹碩在旅展現場與粉絲近距離互動。（結果娛樂提供）

《泰好玩是真的》葛兆恩（右起）、夏和熙、楊翹碩現身世貿旅展，現場氣氛嗨翻，為新作搶先暖身。（結果娛樂提供）

葛兆恩透露，這次拍攝《泰好玩是真的》的體驗和以往完全不同，「以前比較像放鬆旅行，這次反而像四個人一起被丟進未知任務裡」，他坦言4人個性鮮明，出發前就預感這趟旅程「絕對不會太平靜」。紀成澔表示，因為彼此早已培養出好默契，整趟旅程幾乎沒有工作的緊繃感，「比較像一群朋友一起失控出遊，很享受Chill的氛圍」，楊翹碩則對泰國古蹟留下深刻印象，親眼見到壯闊美景時忍不住直呼：「真的非常美。」

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《泰好玩是真的》 紀成澔（右起）、葛兆恩、夏和熙、楊翹碩前進泰國，展開未知的瘋狂旅程。（結果娛樂提供）

被團員公認是「泰國地頭蛇」的夏和熙則笑說，原本以為是輕鬆放空的慶功旅行，沒想到最後變成大型失控現場：「出發前明明把所有事情都交代好了，結果大家還是什麼都沒帶，只能一路見招拆招。」不過他也稱讚其他3人有冷靜成熟的一面，無論是轉機時一路狂奔，還是飛行途中遇上亂流，大家反而異常淡定，直喊：「真的出乎我意料！」

《泰好玩是真的》葛兆恩（左起）、紀成澔、楊翹碩、夏和熙合體玩翻泰國。（結果娛樂提供）

《泰好玩是真的》首集一抵達泰國，4人立刻迎來高難度的「火舞挑戰」。葛兆恩第一次拿到火把時相當緊張，他說：「火就在眼前，熱度跟壓迫感比想像中還直接」。紀成澔也補充：「火球是用鐵鍊連接，離心力不夠真的會往下砸，很容易打到頭。」楊翹碩則笑說，雖然以前看過類似表演，但真正拿在手上時被高溫嚇到：「感覺毛都快被燒光了」。

《泰好玩是真的》葛兆恩赴泰體驗高難度「火舞」，高溫與壓迫感超乎想像。（結果娛樂提供）

除了火舞驚魂，第二天的「水上瑜珈挑戰」直接變成集體翻船現場。葛兆恩原本自信滿滿，實際體驗後秒崩潰：「只要一個人晃，兩個人就一起翻。」水性不錯的紀成澔越玩越嗨，頻頻落水也停不下來，直接被點燃勝負欲，笑喊：「不甘心！」夏和熙則無奈直呼：「這明明是慶功旅行！」怨嘆原以為是放鬆行程，卻被迫清晨做瑜珈。而怕冷的楊翹碩從抗拒到投入，一路逆襲拿下第一名，成就感爆棚。

《泰好玩是真的》赴泰挑戰清晨水上瑜珈，四人崩潰笑聲不斷，右起紀成澔、夏和熙、葛兆恩、楊翹碩。（結果娛樂提供）

旅途中，4人的私下真面目也全面曝光。夏和熙爆料紀成澔是「最強吃貨」：「從早吃到晚，回飯店還能再叫外送宵夜，真的嚇到我。」楊翹碩則自認是「最容易分心的人」，一路被新鮮事吸走注意力，常常拍一拍就脫隊出鏡。

《泰好玩是真的》夏和熙獲團員一致票選「旅伴MVP」，全程神救援見招拆招。（結果娛樂提供）

至於「旅伴MVP」，葛兆恩毫不猶豫點名夏和熙：「不管多累多崩潰，都能把氣氛救回來的人就是他。」他也為這趟旅程感性總結：「玩得很瘋，但更像一起完成了一段很青春、很荒唐，但以後回想會覺得很珍貴的回憶。」

《泰好玩是真的》直式網路實境Vlog即將開播！夏和熙（左起）、楊翹碩、紀成澔、葛兆恩再度合體。（結果娛樂提供）

直式網路實境Vlog《泰好玩是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司聯合出品，卡司集結夏和熙、葛兆恩、紀成澔、楊翹碩。將於6月5日起每週五晚間8點於OnReel APP付費更新最新集數；6月13日起每週六晚間8點於優酷國際版YOUKU APP、Is Real是真的YouTube頻道、劇光日常drama days YouTube頻道、VBL Series YouTube頻道免費觀看。

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