坎城最震撼一幕！俄導演奪獎公開嗆普廷：請停止屠殺

〔記者鍾志均／綜合報導〕第79屆坎城影展堪稱是近年「最政治、最沉重的一屆」，暌違影壇9年的俄羅斯名導安德烈薩金塞夫，帶著新作《牛頭怪的迷宮》（Minotaur）重返坎城，一舉奪下評審團大獎，而他在台上還直接向俄羅斯總統普廷喊話：「請立即停止這場屠殺。」

名導薩金塞夫以《牛頭怪的迷宮》榮獲第79屆坎城評審團大獎。（海鵬提供）

這段發言一出，全場瞬間安靜。薩金塞夫用俄語對著現場媒體與全球直播鏡頭說：「數百萬人現在只有一個願望，就是停止這場沒有盡頭的殺戮。」他更直指，「現在唯一能停止這件事的人，就是普廷。」

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其實薩金塞夫向來就是俄羅斯最敢拍、也最敢講的導演之一。過去他曾以《纏繞之蛇》、《當愛不見了》拿下坎城最佳劇本與評審團獎，但也因作品長期批判俄羅斯體制，屢次惹怒官方。2022年俄烏戰爭爆發後，他更公開反戰，辭去「俄羅斯奧斯卡委員會」等官方職位，最後直接流亡歐洲。

戲劇化的是，這位名導其實才剛從鬼門關前回來。疫情期間，薩金塞夫感染重症肺炎，昏迷40天、肺部受損高達90%，甚至一度必須重新學習走路與拿餐具，如今坐著輪椅重返坎城舞台，他感性表示：「這是我過去9年來最棒的一件事。」

《牛頭怪的迷宮》完美融合希臘神話與文學，暗批俄國戰爭絞肉機。（海鵬提供）

這部讓他浴火重生的《牛頭怪的迷宮》，被外媒形容是「薩金塞夫最憤怒的一部電影」。故事描述俄國運輸公司主管，被政府要求交出14名員工送往俄烏戰場，偏偏此時他又發現妻子外遇，人生與道德全面崩塌。

電影巧妙借用希臘神話「牛頭怪」概念，把國家比喻成吞噬年輕生命的怪物。男主角在婚姻崩潰與徵兵壓力雙重夾擊下，逐漸獸性化，也映照出戰爭下俄羅斯社會的集體瘋狂與道德失速。

最驚人的是，《牛頭怪的迷宮》原本其實只是婚外情驚悚片，靈感來自法國名導夏布洛（Claude Chabrol）1969年經典作品《不忠的妻子》，後來又融合俄國文豪果戈理（Nikolai Gogol）《死魂靈》的批判精神。但就在薩金塞夫康復期間，俄烏戰爭全面爆發，徹底改變了電影方向，讓整部片從婚姻驚悚片，變成一場國家崩壞寓言。

該片日前在坎城首映後，現場觀眾直接鼓掌長達10分鐘，場刊《SCREEN》更打出3.2高分（滿分4），成為本屆熱門強片之一；衛報盛讚它是「炙熱又冰冷的黑色驚悚片」，綜藝報則直呼：「這是薩金塞夫極具勇氣的震撼回歸。」

《牛頭怪的迷宮》預計最快2026年底上映。

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