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騙媽媽「廠商贊助」才肯出國！錦雯帶省吃儉用父母遊日花海 感性告白網看哭

〔記者李紹綾／台北報導〕錦雯在今年母親節特地放下忙碌工作，帶著爸媽飛往日本旅行，展開一場溫馨又療癒的「陪伴之旅」。她也感性分享：「原來最美的風景，從來都不是花，而是爸媽站在花海前，像孩子一樣開心的笑容。」

錦雯（右）帶爸媽遠眺富士山、泡湯。（民視提供）錦雯（右）帶爸媽遠眺富士山、泡湯。（民視提供）

這趟旅程中，錦雯帶著父母走訪日本知名景點「足利花卉公園」，大片玫瑰花海盛開，空氣中飄著淡淡花香，讓一家人沉浸在浪漫氛圍中。她透露，爸爸其實平常是個「宅男」，非常不愛出門，為了成功說服爸爸同行，她還特地用「可以拍到漂亮富士山、吃最新鮮生魚片」來誘惑他；至於媽媽，則是一輩子為家庭省吃儉用，總捨不得花錢在自己身上，錦雯甚至笑說：「我還騙她這趟是廠商贊助，她才願意出國！」

錦雯（右）放下工作帶省錢媽遊日本。（民視提供）錦雯（右）放下工作帶省錢媽遊日本。（民視提供）

除了賞花，一家人也安排遠眺富士山、入住溫泉旅館，到輕井澤享受泡湯時光。錦雯感性表示，過去總以為來日方長，但現在才真正明白，能陪爸媽一起旅行、一起吃飯、一起拍照，甚至只是靜靜待在一起，都是人生最珍貴的禮物。

錦雯（左）放下工作帶省錢媽遊日本。（民視提供）錦雯（左）放下工作帶省錢媽遊日本。（民視提供）

她也分享旅途中最讓她感動的畫面，「媽媽看到花海時眼睛都亮了，爸爸嘴上說『還好啦』，卻默默拿手機拍個不停」，看著父母難得像孩子般露出純真的笑容，也讓她忍不住鼻酸。

錦雯（左）帶爸媽遠眺富士山、泡湯。（民視提供）錦雯（左）帶爸媽遠眺富士山、泡湯。（民視提供）

錦雯坦言，自己努力工作、努力賺錢，其實最大的心願，就是希望父母能過更好的生活，「小時候，是他們牽著我們長大；長大後，換我們陪他們慢慢走」，一席真情告白，也讓不少粉絲感動直呼：「這才是最幸福的母親節！」

錦雯（右）帶爸媽遠眺富士山、泡湯。（民視提供）錦雯（右）帶爸媽遠眺富士山、泡湯。（民視提供）

最後，錦雯也感性向父母告白：「謝謝爸媽把我帶來這個世界，現在，換我陪你們去看世界。」溫暖文字曝光後，立刻引發大批網友共鳴，紛紛留言表示「看到哭了」、「陪伴真的是最珍貴的事」、「父母健康平安就是最大的幸福」。

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